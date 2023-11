Estados Unidos pone freno a la llegada de inmigrantes en vuelos chárter

El sueño americano moviliza grupos masivos de inmigrantes desde todas partes del mundo aunque implique riesgos para la vida. Muchos se atreven a caminar durante varias semanas por trechos peligrosos, también a cruzar ríos torrentosos e incluso someterse a horas de hambre y sed.

No son pocos quienes se rinden o perecen en el intento de llegar a la frontera con Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Las complicaciones en plena frontera siguen cobrando vidas, sobre todo de niños y mujeres. No hay límites para aquellos que buscan llegar al país y dejar atrás la pobreza o violencia que viven en sus países.

Nicaragua es una de esas naciones con mayor cantidad de migrantes en Estados Unidos, aunque esto no siempre fue así. La reducción de cupos de empleo y la violencia de pandillas ha desplazado a cientos de nicaragüenses en los últimos años, no solo por tierra sino por otros medios de transporte. A esto se le suman cientos de migrantes cubanos y haitianos que también buscan llegar al “imperio”.

El Departamento de Estado estadounidense continúa tomando medidas para frenar el flujo migratorio que pone en alerta a las autoridades. La más reciente decisión apuntó hacia los propietarios, ejecutivos y funcionarios de empresas de EE.UU que realizan vuelos chárter desde el país centroamericano promoviendo así el turismo migratorio.

En el comunicado publicado este miércoles 22 de noviembre, se confirmó la nueva política de restricción de visas para este grupo señalado de impulsar la llegada de inmigrantes.

The State Department is launching a new visa restriction policy to promote accountability for operators of charter flights that target migrants. We urge intending migrants to use safe, lawful migration pathways. https://t.co/cAaklgqGhz

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) November 21, 2023