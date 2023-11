USCIS amplía servicio ‘myProgress’ para consultar trámites en línea

Como parte de un proceso de mejora en la atención a los extranjeros, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció la ampliación del sistema myProgress. En la plataforma, además de los formularios establecidos, se ofrecerá información sobre avances para obtener una Green Card o Estatus de Protección Temporal (TPS).

De acuerdo con el comunicado emitido por la agencia este martes 21 de noviembre, todos aquellos con trámites de Formulario I-485 para Solicitud de Registro de Residencia Permanente, así como el I-821 para TPS, podrán consultar los avances en la página.

“El sistema myProgress proporciona a los solicitantes acceso en sus propias cuentas en línea y ofrece estimaciones de tiempo del proceso. Adicionalmente, podrán seguir las primeras etapas de su caso, incluida la decisión final”, informó USCIS.

Asimismo, aclaró que el tiempo que aparece en la plataforma puede variar dependiendo del tipo de caso y patrones históricos. Por lo tanto, los días que se reflejan no significan que sean garantía y que esto se cumpla ya que pueden incidir múltiples factores en el proceso.

