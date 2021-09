Miami tiene uno de los eventos de Orgullo más grandes y reconocidos del mundo, y comenzará esta semana. Se trata del Miami Beach Pride Festival & Parade 2021, que regresa a South Beach después de un paréntesis por el coronavirus.

Ttodos los años acuden celebridades, músicos, artistas y personalidades que apoyan a la comunidad de LGBTQIA + y es un evento que tiene diversas opciones para el público, en esta ocasión se celebrará del 10 al 19 de septiembre, con una programación llena de conciertos, fiestas y arte.

Según cuenta una publicación de El Nuevo Herald, debido a la pandemia, se han establecido una serie de protocolos de seguridad, incluida una campaña que anima a los asistentes a detener la propagación con lugares de vacunación gratuitos.

Y todas las actividades del festival Pride seguirán las pautas de los CDC como lo son: distanciamiento social, estaciones y distribución de gel antibacterial, mayor tamaño de carpas VIP y registro en línea. Además, habrá máscaras gratuitas disponibles en el lugar.



Las actividades comenzarán este miércoles 8 de septiembre en el Marlins Park cuando en el encuentro de MLB entre los Marlins y los Mets se realiza el Pride at the park, que no es más que un día de orgullo en el que los beisbolistas cambian sus uniformes e implementos de juego por unos alusivos al orgullo. Para este evento las entradas están disponibles desde los 17 dólares.

TD Bank Latin Stage performer @FLYKINGi, an all around legend in the rap battle community brings his FLY style to #MiamiBeachPride! You’re not gonna wanna miss this incredible performance on Sat. Sept. 18th!

Find out more at https://t.co/5ep15vimHW#miamibeachpride #pride2021 pic.twitter.com/b0neca5GAE

— MiamiBeachPride (@MiamiBeachPride) September 4, 2021