La familia Obama prepara cuatro nuevas películas y dos series para televisión

Se pudo conocer que Higher Ground, la productora de contenidos audiovisuales fundada por el expresidente Barack Obama (2009-2016) y su esposa, Michelle, continuará trabajando para Netflix

Las producciones anunciadas este viernes 5 de febrero del 2021 por la compañía de la familia Obama se sumarán a un catálogo de colaboraciones que incluye ‘American Factory’, ganador del óscar a mejor documental; ‘Crip Camp’ y ‘Becoming’, la cinta sobre la ex primera dama que continuó el éxito editorial de sus memorias. “Creamos Higher Ground para contar grandes historias.

En un comunicado, Barack y Michelle Obama, aseguraron que Higher Ground continúa esforzándose por dar con “nuevas perspectivas, personajes convincentes e inspiradores”

La compañía trabaja en proyectos que van desde la ciencia ficción hasta la belleza del mundo natural o las relaciones que nos definen.

Cuatro películas con la firma de los Obama Del arsenal de proyectos anunciados destaca la película ‘Exit West’, que adaptará la novela homónima sobre dos refugiados de Oriente Medio en busca de una vida mejor en Europa y Estados Unidos. Riz Ahmed (‘Sound of Metal’) será uno de los protagonistas de la cinta, basada en uno de los fenómenos literarios más recientes de Estados Unidos.

Like so many of you, I was moved as I watched @TheAmandaGorman read her poem at the inauguration. I first met her back in 2016, and over the years, I've seen her continue to inspire people with her words. I'm so proud of the young woman she has become. https://t.co/9KLTu5tV4L pic.twitter.com/GQ9xlyjVqW

— Michelle Obama (@MichelleObama) February 4, 2021