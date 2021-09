La variante Mu, identificada por primera vez en Colombia y que posee una serie de mutaciones con propiedades potenciales de escape inmunológico, no es considerada actualmente como una amenaza inmediata por las autoridades sanitarias de EEUU, indicó este jueves el principal epidemiólogo del país norteamericano, Anthony Fauci.

“Definitivamente estamos al tanto de la nueva variante. La estamos vigilando muy de cerca”, manifestó el experto, quien volvió a destacar la vacunación como la mejor prevención contra un posible brote de esta cepa, reportó Telemundo51.

“Esta variante tiene una constelación de mutaciones que sugiere que evadiría ciertos anticuerpos, no sólo los monoclonales, sino los inducidos por vacunas y suero de convalecencia”, dijo Fauci. “Pero no hay muchos datos clínicos que lo sugieran, son sobre todo datos in vitro de laboratorio”.

La variante Mu, también conocida como B.1.621, fue incluida a la lista de variantes “de interés” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , según informó el grupo internacional en su reporte epidemiológico semanal del COVID-19.

Aunque las vacunas contra el COVID-1 se crearon teniendo en cuenta la variante original, las vacunas siguen siendo muy efectivas contra la variante Delta, según el experto de la Casa Blanca.

“Hay que recordar que, incluso cuando hay variantes que disminuyen un poco la eficacia de las vacunas, las vacunas siguen siendo bastante efectivas contra las variantes de ese tiempo”, dijo Fauci.

Delta era una variante de interés hasta que la OMS la reclasificó en el comienzo de mayo, después de que los estudios preliminares descubrieran que podía propagarse más fácilmente que otras versiones del virus. Esa variante desde ese tiempo se ha atribuido a una serie de grandes brotes en todo el mundo, incluso en EEUU.

La variante Delta sigue siendo la dominante en EEUU y abarca más del 99% de las nuevas infecciones en el país. La variante Mu “no está ni siquiera cerca de ser dominante” en los EEUU, dijo Fauci.

Mu se identificó por primera vez en Colombia, pero desde entonces se ha confirmado en al menos 39 países, según la OMS. Aunque la prevalencia mundial de la variante entre los casos secuenciados ha disminuido y está actualmente por debajo del 0.1%, su prevalencia en Colombia y Ecuador ha aumentado constantemente, advirtió la agencia.

“Lo estamos vigilando, dijo Fauci.