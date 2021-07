eMerge Americas, una plataforma respaldada por empresas centrada en la transformación de Miami en el centro tecnológico de las Américas, ha anunciado el cierre de una ronda de inversión liderada por Florida Funders y con todo el apoyo del alcalde de Miami, Francis Suárez.

Con motivo del cierre, Marc Blumenthal, socio general de Florida Funders, asumirá un puesto en el consejo de administración y Francis Suárez, también ha sido nombrado miembro de la junta directiva, con efecto inmediato, reportó Prnewswire.

eMerge Americas y Florida Funders capitalizarán esta asociación organizando La Casa, un evento exclusivo en persona que reunirá a inversores y fundadores de startups en Miami el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021, coincidiendo con el inicio de Art Basel.

Francis Suárez indicó que “eMerge Americas ha sentado las bases para que la ciudad de Miami se convierta en un bastión del emprendimiento, la tecnología y la innovación durante más de una década, y no podría estar más honrado de unirme a la Junta Directiva. Trabajar estrechamente con eMerge Americas nos sitúa en una posición única para atraer más empresas, emprendedores y talento inversor.”

