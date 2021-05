La FAA está publicando la serie de videos “From the Flight Deck“ para proporcionar a los pilotos imágenes reales de aproximación a la pista y de la calle de rodaje del aeropuerto capturadas con cámaras montadas en la cabina, combinadas con diagramas y gráficos visuales para identificar claramente los puntos calientes (Hot Spots) y otros elementos sensibles a la seguridad.

Estos videos han sido tomados desde la cabina de vuelo y tienen enlaces con información de seguridad específica de la ubicación. Se agregarán nuevas ubicaciones al mapa a medida que los videos estén disponibles.

Tiene la oportunidad de acceder a diferentes enlaces con información de seguridad específica de la ubicación, así como contenido sobre desafíos generales de seguridad de la aviación que los pilotos pueden encontrar.

Attention all pilots traveling for #MemorialDay weekend! Each airport has a unique set of challenges. Before you fly to a new location, find your airport on our #FromTheFlightDeck interactive map and watch cockpit footage of airport hot spots. https://t.co/soE3Hi1ta5 #KnowB4YouGo pic.twitter.com/FSXVnDZ0H6

