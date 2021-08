La película de Gaby Espino ,”No es lo que parece”, ya está disponible a través de PANTAYA, es uno de los más recientes trabajos en cine de la actriz venezolana y es apta para toda la familia. “Es una película e una pelicula con la que la gente se va a sentir identificada, son personajes 100% reales, estoy segura que se van a divertir”, comentó.

El filme, bajo la dirección de David Maler, cuenta con un gran elenco formado por la propia Gaby, así como Nashla Bogaert, Frank Perozo, Fabián Ríos, Candy Flow, ente otros rostros conocidos del cine dominicano. En entrevista con HOLA! USA , Gaby compartió cómo fue trabajar con este súper elenco, del cual Jaime Mayol, su expareja, también formó parte. La actriz también habló de los planes a futuro en la pantalla chica y nos compartió con emoción su nueva faceta como emprendedora. En breve, inaugurará un beauty bar que ofrecerá tratamientos de belleza de la más alta calidad.

“Me encantó desde que me llamaron a hacer esta participación, no lo dudé ni un segundo porque República Dominicana está haciendo cine de calidad y yo quería ser parte de eso y vivir la experiencia. Me fui gratamente sorprendida del talento dominicano”, dijo Espino durante la conversación.

Con respecto a trabajar con su expareja el también actor, Jaime Mayol, la talentosa actriz venezolana comentó que “me siento bien orgullosa de él, es un tipo súper talentoso, muy trabajador y ver que ha ido cumpliendo sus sueños me hace muy feliz y me siento muy orgullosa de él. Tenemos una bonita relación, aunque no estemos juntos no quiere decir que no nos llevemos bien, porque todo mundo me pregunta ‘¿cómo fue?, ¿por qué ya no están juntos?’. Nosotros, de hecho, siendo pareja éramos muy amigos y esa amistad siguió aún cuando ya no estuviéramos juntos”.

Poe último, Gaby Espino anunció su nuevo emprendimiento en la ciudad de Miami, donde abrirá un local para que las mujeres puedan consentirse y pasar una tarde agradable.

“Estoy desarrollando un proyecto personal, un beauty bar aquí en Miami donde las mujeres van a poder ir a pasar una tarde para ponerse bonitas y hacerse tratamientos. Estoy súper entusiasmada con eso, pronto les daré más detalles, ya se acerca la fecha de inauguración”, expresó la también conductora.

Añadiendo que esta emocionada de asistir con su hija Oriana, “ella es súper coqueta también, le encanta todo eso y está feliz de que vamos a hacerlo, porque al final del día es un negocio nuestro, de Nickolas, de Oriana y mío. Le encanta la idea que sea ese tipo de negocio, que es algo dedicado al amor propio, a consentirse, a quererte, a sentirte linda”.