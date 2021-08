Google recortará el salario de los empleados que trabajaban en las oficinas antes de la pandemia, si deciden laborar desde casa de forma permanente, según una calculadora de pagos de la compañía vista por Reuters.

Es un experimento que se está llevando a cabo en Silicon Valley y que a menudo marca tendencias para otros grandes empleadores.

Facebook y Twitter también recortaron el pago de los empleados remotos que se mudan a áreas menos costosas, mientras que las empresas más pequeñas, como Reddit y Zillow, han cambiado a modelos de pago independientes de la ubicación, citando ventajas cuando se trata de contratación, retención y diversidad.

Google de Alphabet Inc se destaca por ofrecer a los empleados una calculadora que les permite ver los efectos de un movimiento. Pero en la práctica, algunos empleados remotos, especialmente aquellos que viajan desde largas distancias, podrían experimentar recortes salariales sin cambiar su dirección.

“Nuestros paquetes de compensación siempre se han determinado por ubicación, y siempre pagamos en la cima del mercado local según el lugar desde donde trabaja un empleado”, dijo un portavoz de Google, agregando que el pago diferirá de una ciudad a otra y de un estado a otro.

Expected this to happen. #BigTech is adjusting salary for remote workers, based on home location and distance from office

Will #biglaw or others follow suit? https://t.co/PPvk2tWxjv

— Rob Saccone (@robsaccone) August 10, 2021