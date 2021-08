La Guardia Costera de Estados Unidos informó la noche del miercoles que repatrió a 24 inmigrantes cubanos que intentaban llegar ilegalmente al país en una “embarcación sospechosa” que fue interceptada frente a las costas de Bahamas.

La interceptación tuvo lugar el pasado sábado cerca de Cayo Elbow, en Bahamas, cuando un avión de los guardacostas que patrullaba avistó una embarcación sospechosa y notificó de su localización a uno de los barcos de vigilancia.

Los cubanos fueron subidos a bordo del barco de la Guardia Costera y el propietario de la embarcación fue puesto bajo custodia de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de EEUU (HSI).

#Breaking @USCG repatriates 24 Cubans to #Cuba, detains one smuggler.

"We are a presence in the #FL Straits & discourage these dangerous & deadly voyages…" – CWO Chad Barber, USCGC Charles David Jr.

Read: https://t.co/v2wnnqoD9t@HSI_Miami @USEmbCuba #DontTakeToTheSeas pic.twitter.com/T1w21uwNh8

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) August 25, 2021