Una noche de viernes de diversión, se convirtió en tragedia en un local nocturno, en Dallas,Texas.

Un hombre desenfundó un arma y asesinó a una mujer de 21 años de edad y hirió a seis más, en el hecho ocurrido en el club nocturno Pryme.

La Policía de Dallas recibió una llamada a la 1:30 am, reportando la situación y se apersonaron al lugar, donde encontraron la escena.

Las primeras investigaciones indican que en el local nocturno se suscitó un altercado entre dos grupos y el hombre sacó su arma ocasionando la tragedia.

La policía dijo que encontraron a seis personas con heridas de bala cuando llegaron y dos víctimas más se presentaron luego en los hospitales del área.

