La mala gestión de la pandemia en Cuba alimenta el descontento social en la isla. Se trata de una situación que muchos cubanos han descrito como insostenible.

Muchos residentes han denunciando que se están muriendo como “cucarachas” por el COVID-19.

Lo cierto es que el régimen de Miguel Dpiaz-Canel está raspado en materia de atención sanitaria y del manejo de la pandemia del coronavirus.

Según un trabajo publicado por Diario las Américas, pasadas las 6 de la mañana, en el policlínico Luis de la Puente Uceda, situado en la barriada de La Víbora, en La Habana, medio centenar de personas hacen cola para hacerse una prueba de antígeno.

El cuerpo de guardia está desbordado. Pacientes contagiados de COVID-19 esperan para que una ambulancia los traslade a un centro de aislamiento o ser ingresados en un hospital, según la gravedad de sus casos, reportó DiariolasAmericas.

En una pequeña sala con cuatro camas, tres mujeres y un anciano, deshidratados, reciben sueros para ser reanimados.

Más tarde, el médico debe dictaminar si los envía a sus casas u ordena su hospitalización. Una doctora joven bosteza, se empina un poco de café frío de un pomo plástico y le pregunta a su asistente si ya llegó el desayuno:

“No, lo están esperando”, respondió. Se lava las manos con un trozo minúsculo de jabón, luego se las desinfecta con hipoclorito de sodio y sale de la consulta, a interesarse por la evolución de sus pacientes.

“Lo ideal es que en el cuerpo de guardia hubiera cinco o seis médicos que permitieran brindar un tratamiento más eficaz. Pero los centros de salud están colapsados y no hay suficientes médicos. En una jornada de trabajo estoy atendiendo hasta 80 pacientes”, comentó.

#4Ago @jlarron, presidente de la ONG Prisoners Defenders, afirmó que en Cuba durante la pandemia, las cifras eran astronómicas y el gobierno las tergiversó. “Uno comprende que han mentido en todas las cifras” dijo.

#ElShowdeBocaranda junto a @nelsonbocaranda por #TVV pic.twitter.com/jfsBLoiTIN — TVV Noticias (@TVVnoticias) August 5, 2021

Recorrido

Antes de llegar a la sala donde están los casos más graves, la doctora consuela a una niña que no deja de llorar y le dice a un empleado que insista, a ver si la ambulancia acaba de llegar y se pueda trasladar a una pareja de ancianos, extremadamente delgados, casi desnutridos, que están reportados de ingreso hace cinco horas y todavía permanecen en la sala de emergencia.

Los pacientes con ciertas posibilidades monetarias ofrecen merienda, pequeños sobornos y regalos al personal sanitario para conseguir una mejor atención. Un administrativo de la clínica ordena desalojar la entrada. “Compañeros, solo vamos a atender los casos confirmados de COVID-19. Los que esperan por una prueba de antígeno, les informo que aún no las hemos recibidos. Recogeremos sus carnés de identidad para apuntar sus nombres y le avisamos el día que pueden hacerse la prueba”, explicó.

La gente se queja. “Yo no me voy de aquí hasta que no me hagan la prueba de antígeno y luego un PCR. Llevo tres días en este peloteo. Y después no quieren que uno se tire a la calle a protestar”, expresó un señor.

Los reproches se escuchan en la sala donde la doctora examina a los pacientes. A una mujer le recomienda que se aísle en su casa.

“En los centros de aislamiento y los hospitales las condiciones son pésimas. No hay medicamentos. El tratamiento es a base de interferón, que es bastante agresivo. Si tienes falta de aire, vómitos y diarreas, ven de nuevo al policlínico”, le aconsejó.

Ni aspirina

No hay medicinas. Ni siquiera aspirina o duralgina. “Deme su teléfono, si entra azitromicina, le aviso para que pase a recogerla”, dijo un enfermero a un paciente.

En teoría, el sistema primario de salud, del que tanto se jacta el régimen cubano, debiera funcionar así: una persona con síntomas de COVID-19 va a la consulta del policlínico de su circunscripción para que le realicen una prueba de antígeno.

Si da positivo, entonces debe acudir al consultorio del médico de la familia para que le hagan un PCR. En cinco días debe estar el resultado.

Según los nuevos protocolos del Ministerio de Salud Pública, los casos leves y moderados se aíslan sus casas. Y la doctora del barrio los visitaría para darle los medicamentos y seguir su evolución.

Pero la realidad es muy diferente. Se han dado muchos casos de personas positivas al COVID, que tras dos semanas no han recibido sus resultados.

A Magaly, que es ingeniera, le realizaron una prueba de antígeno que dio positivo y posteriormente un PCR.

“Eso fue hace 10 días y aun no me han dado el resultado. Por una aplicación que hay para teléfonos móviles supuestamente te dan el resultado. En mi caso, según la aplicación, mi PCR fue negativo. Pero acabo de contagiar a mi hija y a mi esposo. No ha pasado ningún médico por mi casa. Tampoco me dieron medicamentos”, aseguro.

Magaly tuvo que comprar antibióticos y otros medicamentos en el mercado negro, donde tres dosis de azitromicina cuestan entre 600 y 1.000 pesos, unos 25 o 41 dólares al cambio oficial, en un país donde el sueldo mínimo regular apenas llega a 87 dólares al mes.

La vitamina C de 1.000 gramos, importada, cuesta 1.200 pesos, 50 dólares al cambio oficial, casi dos semanas de trabajo.

La prednisolona, que es necesaria, igual precio. Y una caja de paracetamol más de 500 pesos.

Isla

Un especialista en cuidados intensivos declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS que, al principio de la pandemia, los protocolos trazados por las autoridades sanitarias fueron eficaces para mantener a raya la pandemia.

“Cuba tiene como ventaja su condición insular. Cuando se cerró la frontera fue más fácil controlar el coronavirus. Pero luego por la crítica situación económica hubo que abrirla, empezaron a llegar turistas y ya los protocolos no funcionaron igual. Hay un eslabón perdido, y son los resultados del PCR. En teoría deben darte el resultado de tres a cinco días, pero a veces pasan dos semanas y no te llega el resultado”, aclaró.

Se confirmaron 8 893 nuevos casos de #COVID19, para un acumulado de 448 792 46 724 casos activos

46 273 evolución clínica estable

152 pacientes en estado crítico

299 pacientes en estado grave

3 355 fallecidos

398 657 pacientes recuperados

2 evacuados

👉https://t.co/hxEW5BuZEC pic.twitter.com/klHihKyyKz — Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) August 7, 2021

Después añadió: “Era obvio, si en otros países con mayores recursos tecnológicos no se pudo impedir la entrada de variantes agresivas como delta, difícilmente Cuba puede tenerla bajo control. También ocurre que el gobierno vendió un discurso excesivamente triunfalista con sus cinco vacunas candidatas. Eso generó una relajación en la percepción de riesgo. Sin contar otra realidad: las colas y aglomeraciones para comprar cualquier cosa, algo que el Estado no ha podido ni sabido gestionar”.

La eficacia de las vacunas Abdala y Soberana 02 está bajo la lupa. La opinión de varios médicos consultados es que no funcionan con variantes más contagiosas o agresivas.

Hasta el 5 de agosto, 4 597 637 personas han recibido al menos una dosis de uno de los candidatos vacunales cubanos SOBERANA 02 y SOBERANA Plus, y de la vacuna cubana Abdala. De ellas ya tienen segunda dosis 3 317 481 y tercera dosis 2 798 129. 👉https://t.co/eNZJ8z9zB2 pic.twitter.com/mvbtINTzjf — Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) August 7, 2021

¿Vacunas?

Un médico, que trabaja en la línea roja de la pandemia, ofreció más detalles. “En La Habana está inmunizado casi el 65 por ciento de la población con las tres dosis.

Existe un aislamiento que impide viajar a otras provincias, por lo que, según los parámetros de las mejores vacunas, el número de contagios debiera disminuir a menos de 100 casos si diéramos como cierta la eficacia del 92 y 94 por ciento que expresaron las autoridades sobre esas dos vacunas.

Se puede entender el rebrote en provincias que no estaban vacunadas, pero en La Habana, los parámetros de inmunización son iguales o mejores que los países que están a la vanguardia en vacunación.

Ahora con la aparición de cepas como delta, se observa en el mundo que el 90 por ciento de los casos de contagio son de personas que no están vacunadas.

En Cuba es todo lo contrario. Entre el 65 y 75% de los contagiados en La Habana estaban vacunados con las tres dosis o al menos con una de ellas”.

El colapso de los servicios sanitarios es palpable. Un día sí y otro también las personas denuncian en las redes sociales la mala gestión del gobierno en el tema de la pandemia. El descontento aumenta entre la ciudadanía, que no es escuchada.

Ramón, obrero de la construcción, cuenta que sus padres y su esposa contrajeron el virus. “Todos en la casa estábamos vacunados. Mi madre murió hace una semana por negligencia médica. Al gobierno le gusta alardear de potencia médica, pero están falleciendo personas por falta de medicamentos. Como el gobierno no quiere aceptar las vacunas que ofreció Biden, la Embajada de Estados Unidos debería abrir, igual que hizo en los años 1990 con la apertura de una sala de navegación a Internet, un dispensario para vacunar gratuitamente a los cubanos que lo deseen. Verás las colas que se arman”.

Un doctor consultado opina que se debieran aplicar nuevos protocolos médicos a base de anticuerpos monoclonales que han demostrado su eficacia en el tratamiento a síntomas leves y moderados del COVID-19.

“Estamos casados con el interferón, que muchas veces está contraindicado, y con algunos medicamentos homeopáticos de dudosa efectividad. Es inexplicable que el gobierno no compre medicamentos de última generación para tratar el COVID. Ya el número de muertos en Cuba (donde el censo oficial indica unos 11 millones de habitantes) ronda los 100 diarios. Tampoco se puede entender que tengamos cooperantes médicos en más de 40 países haciendo falta aquí. La gente en la calle no lo entiende. Yo tampoco”.

Hasta el 4 de agosto, 4 539 788 personas han recibido al menos una dosis de uno de los candidatos vacunales cubanos SOBERANA 02 y SOBERANA Plus, y de la vacuna cubana Abdala. De ellas ya tienen segunda dosis 3 299 085 y tercera dosis 2 777 719. 👉https://t.co/eNZJ8z9zB2 pic.twitter.com/HSKWxzDYSy — Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) August 6, 2021

Resolución

La mayoría de los cubanos están enfrentando a la pandemia en medio de una feroz crisis económica y un amplio desabastecimiento de alimentos y medicinas.

El régimen no proporciona mascarillas adecuadas. No se vende gel desinfectante en los mercados estatales. Para adquirir jabones y detergentes hay que hacer colas kilométricas. Y comer dos veces al día es un lujo para una franja amplia de la población.

Tres semanas después de las protestas populares del 11 de julio, las causas que las provocaron se mantienen en pie.

El régimen intenta paliar el descontento suministrando latas de carne rusa y tres libras de arroz extra. Pero se equivoca. La gente no salió a la calle reclamando comida. Exigieron una mejor gestión de la pandemia. Y, sobre todo, libertad.