​​Xavier Asensi, ex director comercial del FC Barcelona, fue anunciado como la nueva contratación del Inter de Miami FC, equipo que se sigue blindando en su parte administrativa.

Asensi, de 39 años, ha estado trabajando como consultor con el equipo de Miami durante unos meses y fue nombrado director comercial el jueves. Se une al Inter Miami después de 10 años con el FC Barcelona, ​​donde recientemente se desempeñó como director comercial y fue miembro de la junta ejecutiva

Asensi, aun se encuentra a la espera de recibir la autorización para trabajar en Estados Unidos, dirigirá las operaciones comerciales y las estrategias comerciales del club y reportará directamente al propietario gerente Jorge Mas. Reseñó Miami Herald.

Welcome, Xavier Asensi!

Our new Chief Business Officer will lead business and commercial strategy for #InterMiamiCF!

Find all the details on this exciting addition to our club below: https://t.co/awfgnMFvWB

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 8, 2021