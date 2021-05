Reconocidos investigadores están analizando el origen del SARS-CoV-2 y otros coronavirus. Se sabe que la infección por coronavirus (CoVs) en animales y humanos no es nueva.

De hecho, los primeros artículos en la literatura científica sobre la infección por coronavirus datan de 1966.

Sin embargo, antes del SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, se había prestado muy poca atención a los coronavirus.

De repente, los coronavirus cambiaron todo lo que sabemos sobre la salud personal y pública, y el bienestar social y económico.

El cambio dio lugar a análisis apresurados para comprender los orígenes de los coronavirus en los seres humanos.

Este apuro ha llevado a una búsqueda hasta ahora infructuosa de huéspedes intermedios (por ejemplo, la civeta en el SARS-CoV y el pangolín en el SARS-CoV-2) en lugar de centrarse en el trabajo importante, que siempre ha sido la vigilancia de los virus similares al SARS en los murciélagos.

Para aclarar los orígenes de las infecciones por coronavirus en los seres humanos, los investigadores del Centro de Investigación Bioinformática (BRC) de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte (UNC Charlotte) realizaron los mayores y más completos análisis evolutivos realizados hasta la fecha.

El equipo de la UNC Charlotte analizó más de 2.000 genomas de diversos coronavirus que infectan a seres humanos u otros animales.

“Queríamos realizar análisis evolutivos basados en los estándares más rigurosos del campo”, dijo Denis Jacob Machado, primer autor del trabajo.

“Hemos visto análisis apresurados que tenían diferentes problemas. Por ejemplo, muchos análisis tenían un mal muestreo de la diversidad viral o hacían excesivo hincapié en la similitud general en lugar de en las características compartidas debido a la historia evolutiva común”, indicó.

Agregó que “para nosotros era muy importante evitar esos errores para producir una hipótesis evolutiva sólida que pudiera ofrecer información fiable para futuras investigaciones.”

1) Los murciélagos han sido huéspedes ancestrales de los coronavirus humanos en el caso del SARS-CoV y del SARS-CoV-2. Los murciélagos también fueron los huéspedes ancestrales de las infecciones por MERS-CoV en camellos dromedarios que se propagaron rápidamente a los humanos.

2) La transmisión del MERS-CoV entre los camellos y sus pastores evolucionó después de la transmisión de los murciélagos a estos huéspedes. Del mismo modo, hubo transmisión del SARS-CoV después de la transmisión de los murciélagos a los humanos entre los vendedores humanos y sus civetas.

