La colombiana Karol G, es una de las celebridades más activas en redes sociales, puesto que, debido a su constante actividad siempre tiene algo nuevo qué ofrecernos, sin embargo, esta vez no es lo que muchos esperaban de ella.

Por redacción MiamiDiario

Karol es una de las influencers que menos ha pasado por el bisturí, incluso, ella misma ha confesado que la única cirugía estética que se ha realizado en el cuerpo hasta ahora ha sido su busto, reportó Mui.today.

Sin embargo, en el reciente video que sacó la intérprete de “Tusa” dejó a más de uno impresionado con su cambio radical en el rostro, incluso, si no fuese un video muchos negarían que es ella.

Pero por suerte, no se trata de una exagerada aplicación de bótox (por suerte) simplemente, es la ilusión del maquillaje que tiene ¡Vaya susto nos dio Karol! Se debe resaltar la increíble ilusión que su maquillista profesional consiguió, si Karol G no fuese hablado en el video, muchos no hubiesen creído que se trata de ella en realidad.

El video terminó con risas, definitivamente Karol sí que sabe cómo sacarnos una sonrisa con sus ocurrencias.

Karol G presume su lujoso clóset

Luego de confirmar que había dado positivo en la prueba de covid-19, la cantante colombiana Karol G anunció que ha superado el virus con una fotografía en la que se observa su lujoso clóset lleno de zapatos de diseñador.

La cantante colombiana posó con una sudadera over size dentro del ambiente, inmenso para lo que puede ser un guardarropa convencional. De inmediato se pueden apreciar varios tenis de diseñador en las repisas, uno de los calzados favoritos de la colombiana.

Karol G expresó hace poco que había contraído el virus, pero prefirió mantenerlo en secreto para no preocupar a sus padres, ademas esta situación de salud también coincidió con el lanzamiento de su nuevo tema que ya estaba programado.

