El presidente de Colombia, Iván Duque anunció la llegada de un lote de vacunas para combatir la pandemia del Covid-19.

El primer cargamento que llegará al país será de 50.000 dosis de la compañía Pfizer. Las mismas son provenientes de Bélgica.

Duque indicó que en las próximas tres semanas llegará otro lote de vacunas, con alrededor de 1650.000 vacunas.

Plan de vacunación

El primer mandatario neogranadino, indicó que desde mediados del 2020, para así lograr que toda la población este protegida contra el virus, que ha causado más de 57.000 muertos en ese país.

#ArribaBogotá ✈💉 | Hoy llega el primer lote de vacunas contra el covid-19 a Colombia. ¿Cuál será la ruta del avión que traerá estas dosis y cómo será su almacenamiento? Aquí todos los detalles 👇@JuanMiraV@JohanaLuchini@CityTv pic.twitter.com/0VE3XIH5Pf — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) February 15, 2021

Declaración de Iván Duque sobre la llegada de las vacunas

Bogotá, 15 de febrero de 2021.

Compatriotas,

Hoy recordamos a todas las víctimas del covid-19. A más de 57.000 colombianos y colombianas que nos han dejado un vacío irremplazable y a quienes vamos a honrar combatiendo el virus con la vacuna. Por eso, quiero anunciarles que en la tarde de hoy, procedente de Bélgica, llegará a nuestro país el primer cargamento de vacunas de la farmacéutica Pfizer con las primeras 50.000 vacunas.

Nos hemos puesto la meta de vacunar a un millón de colombianos en los primeros 30 días del proceso de vacunación. Este contenedor, procedente de Bélgica, trae las primeras 50.000 dosis y es el primer despacho de un bloque de 1.650.000 que llegarán en las próximas 3 semanas, que comprenden la primera ola de vacunación contra el virus.

Desde el primer instante nos impusimos el objetivo de vacunar masivamente a los colombianos, para que al terminar el 2021 hubiéramos vacunado a más de 35 millones de nosotros, alrededor del 70 por ciento de nuestra población, lo que nos permitirá estar cerca de la inmunidad de rebaño y poder afrontar el 2022 dejando atrás los miedos de la pandemia.

Esto lo vamos a alcanzar con hechos, no con discursos. Con patriotismo. Convocando a todos los sectores para que construyamos país. No con mentiras que nos dividen. La lucha contra el coronavirus es la lucha por la supervivencia de Colombia. No es una ocasión para el oportunismo político; no es el momento para la critica facilista. Nuestra obligación como Gobierno Nacional es darlo todo por la vida de cada colombiano y por eso no nos dejaremos distraer con la política, cuando la historia nos demanda la mayor responsabilidad.

Este plan de vacunación lo diseñamos y desarrollamos con prudencia y rigor desde mediados del año pasado. Acompañados de expertos científicos, expertos negociadores, expertos en cadenas logísticas y teniendo en cuenta las características especiales del comportamiento del virus en nuestro país, estructuramos un plan integral que estamos ejecutando. Juntamos las mejores mentes de nuestro país, quienes han tenido asiento en el Comité de Expertos que se conformó el 29 de julio del año 2020.

Igualmente, desde el 9 de julio de 2020, cuando anunciamos nuestro interés de participar en la iniciativa Covax e iniciamos las conversaciones bilaterales con diferentes farmacéuticas, toda la institucionalidad colombiana ha tenido como prioridad desarrollar las capacidades legales, financieras, logísticas y médicas para que tengamos un proceso de vacunación realmente efectivo.

Hoy ya hemos comprado 10 millones de dosis de Pfizer, 10 millones de dosis de AstraZeneca, 9 millones de dosis de Janssen, 10 millones de dosis de Moderna y 2.5 millones de dosis de Sinovac, adicionales a las más de 20 millones de dosis que aportará el mecanismo Covax, para un total de 61.5 millones de dosis, equivalentes a 35.250.000 colombianos a vacunar. Además, hemos adquirido todos los elementos necesarios para garantizar que la vacunación en el territorio sea exitosa, asegurando la cadena de frío y la ejecución del plan en sitio.

Nuestro Plan de Vacunación cuenta con 2 fases y 5 etapas. Iniciaremos vacunando a los hombres y mujeres que se encuentran en la primera línea de atención contra el covid y continuaremos avanzando, protegiendo a las poblaciones más vulnerables. A mayor edad, más comorbilidades y mayor exposición; más letal es el virus. Por eso, para ganar la batalla de la vida debemos vacunar cortándole el espinazo a la muerte: primero atendiendo al más vulnerable, al más expuesto, y luego ir llegando al más fuerte.

Comenzaremos con el talento humano en salud que se encuentra en la primera línea de atención al covid-19, a los que todos los días arriesgan su vida protegiendo a los demás. Ese valor, esa determinación de entregar la vida por otro merece nuestro más alto reconocimiento.

También, en esta fase iniciaremos la vacunación masiva de los mayores de 80 años y progresivamente llegaremos a cada rincón de nuestro país y a todos los colombianos.

Frente al virus siempre hemos estado a la ofensiva: nos adelantamos capacitando al talento humano para detectarlo en el territorio, nos adelantamos pasando de un laboratorio a más de 164 para diagnosticarlo realizando mas de 70.000 pruebas PCR por día, nos adelantamos multiplicando las unidades de cuidado intensivo para atender a sus víctimas y ahora contamos con más de 12.000 unidades de cuidado intensivo.

Ahora nos adelantamos poniendo en marcha un proceso de vacunación masivo, continuo, robusto, que obedece a un plan con sólidas bases científicas, detallado, que llega a todos los rincones del territorio nacional, de manera gratuita.

Hace un año, cuando mirábamos hacia el futuro, encontrábamos un sinnúmero de razones para el optimismo. Nunca imaginamos que los abrazos, dar la mano con firmeza o besar a nuestros abuelos pudieran abrir caminos para que un enemigo invisible nos arrebatara a nuestros seres queridos.

El 15 de febrero de 2020 nadie en el planeta creía que fuera posible que el mundo entero cerrara las fronteras, sacara a los niños de los jardines, de los colegios, que se prohibieran las celebraciones públicas, que atender a los servicios religiosos pudiera poner en riesgo a nuestras familias. La pandemia cambio nuestras vidas, llenó de incertidumbre nuestros hogares y evidenció la fragilidad de nuestras vidas.

Pero de la misma manera como nunca nos imaginamos un enemigo tan terrible, nunca perdimos la fe en nuestra capacidad para responder con determinación, con solidaridad, con resiliencia para hacer valer tantos sacrificios.

En menos de un año y como resultado de un esfuerzo global sin precedentes, la humanidad forjó la herramienta fundamental para derrotar al covid-19. La ciencia y la tecnología, la innovación y la audacia, nos han permitido alcanzar los avances médicos necesarios para que nos llenemos de esperanza y podamos avanzar hacia el fin de la pandemia. Ahora que la ciencia nos ha entregado la vacuna, nuestra voluntad nos hará prevalecer sobre el virus.

Con la llegada del primer lote de vacunas iniciamos la batalla definitiva contra el coronavirus.

Es imprescindible que no bajemos la guardia. Las medidas de autocuidado como lavarnos las manos, mantener el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones siguen siendo indispensables.

En este proceso no nos podemos equivocar; ni de la vacuna ni de nuestra disciplina, porque de ellos depende que la vida de cada uno sea protegida eficazmente. De nuestro compromiso con el proceso de vacunación y de nuestra consciencia de autocuidado depende nuestra capacidad para reactivarnos económicamente. De la vacunación y nuestra voluntad de salir adelante unidos depende el empleo, la educación, la seguridad. De la manera como afrontemos este momento de nuestra historia depende que salgamos todos, todos, adelante. NO importa de donde venimos ni en que religión o partido creemos. En este momento solamente debemos creer en Colombia; seguir los mandatos de la ciencia y actuar con responsabilidad.

Este es el momento de nuestro país y juntos saldremos adelante.

Muchas gracias.

Este fue el comunicado del mandatario neogranadino, anunciando esta importante noticia, en medio de la pandemia que azota al mundo.