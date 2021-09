El miércoles la Junta de Comisionados del Condado de Miami Dade aprobó por unanimidad una ordenanza que crea el Programa de Pagos Dirigidos por Hospitales de Medicaid (DPP).

La legislación, que patrocinada por el senador René García, ayudará a brindar alivio financiero a los hospitales de Miami-Dade que incurren en $ 524 millones en costos de Medicaid no reembolsados ​​cada año.

“Estoy muy complacido de que la Comisión del Condado apoyó unánimemente este programa innovador para obtener más fondos para cubrir los costos de atención de nuestros residentes de bajos ingresos. Nuestros hospitales locales tratan a los pacientes con profesionalismo y compasión. Merecen nuestro apoyo para que puedan satisfacer las necesidades de atención médica de las familias de Miami-Dade ”, dijo la alcaldesa Daniella Levine Cava.

La burgomaestre alabó la labor del senador García, para lograr que se aprobara este programa, en un tiempo récord.

“Un agradecimiento especial al Senador René García y su equipo por encabezar esta iniciativa”.

El plan recientemente aprobado es un programa de contrapartida de Medicaid que ayudará a reducir este déficit y será financiado a través de evaluaciones en hospitales locales, por lo que no impondrá cargas adicionales ni a los contribuyentes estatales ni locales.

