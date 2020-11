La vida de la actriz Kate del Castillo (48 años) cambió por completo por culpa de un tuit. Sería falso decir que si hubiese sabido lo que ese escueto mensaje dirigido a El Chapo Guzmán desencadenaría, la actriz no lo hubiese publicado porque no se arrepiente. «Hoy creo más en El Chapo Guzmán que en los gobiernos que me ocultan verdades. Sr. Chapo, ¿no sería genial si empezaras a traficar con los buenos? Trafiquemos con amor», escribía. En aquel momento era algo que sentía así, pero eso le trajo serios problemas.

Tras una serie de intercambio de mensajes de texto, la actriz terminó encontrándose en 2015 con el exlíder del Cártel de Sinaloa, al que detuvieron poco después. Desde que pasó y estalló el escándalo que la vinculó con el narcotraficante tiene miedo, como así ha contado Kate del Castillo en una entrevista en el programa de Facebook Watch «Red Table: The Estefans» en la que Gloria, Emily y Lili Estefan conversan con ella en la casa de la famosa cantante.

«Nosotros ni siquiera sabíamos que nos íbamos a dormir ahí y fue cuando pensé que me iba a violar y después me iba a matar o algo como eso. Él pudo haber hecho cualquier cosa que se le antojara, ¡Qué podía hacer yo!», cuenta del encuentro con él. Horas después, la despertaron en mitad de la noche para que saliesen del lugar. «Casi 24 horas después de que nos fuimos, los militares llegaron al lugar y comenzaron a disparar», relata en el espacio.

Pero eso no es lo más angustioso que ha vivido. Hasta ahora Kate del Castillo no había detallado el daño psicológico que aún sufre desde entonces. La actriz reconoce que duerme desde entonces con una pistola en la cama. «No lo he superado», admitió Del Castillo, con la voz entrecortada y luchando por contener las lágrimas.

Conocer a Guzmán provocó que la persiguiese el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se abrió un caso en su contra y no pudo pisar su país durante tres años. Pero no solo eso. Se valieron de la actriz para conocer la ubicación del exlíder, por lo que sigue temiendo las repercusiones por parte del cártel de drogas. También para su familia.

«Cuando hablaba con mis papás, que estaban en México, oía como se activaba la grabadora y se desactivaba», recordó. La artista pasó tres años sin visitar su país por temor a represalias del Cártel de Sinaloa o de las autoridades mexicanas. También afectó a sus amigos. La periodista Jessica Maldonado, su mejor amiga, fue auditada por la Hacienda en Estados Unidos, además de que durante más de un año, su teléfono fue intervenido. Sus ahorros ádemás se esfumaron en la batalla legal.

