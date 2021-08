Tal parece que Kate Middleton, esposa del príncipe Guillermo, siempre tiene una historia que contar, y la de esta ocasión se debe a la de su anillo de compromiso que le perteneció a la célebre princesa Diana (Lady Di).

El diario británico The Mirror sacó una publicación, en la que indicaba que la duquesa Cambridge habría modificado la joya que le entregó su prometido en el 2010.

. “Se sabe que poco antes de su boda, en abril de 2011, Kate alteró el anillo porque descubrió que la banda le giraba en su dedo”, informó este jueves el medio londinense.

El joyero, G. Collins además de ajustarle la banda, que era lo principal que se le iba hacer al anillo, también le colocó unas platino en su interior para que tuviera un mayor realce y brillo.

En principio el anillo era del príncipe Harry, quien lo tomó como recuerdo de su madre después de su muerte, mientras que Guillermo se quedó con un reloj Cartier.

Pero todo cambió cuando Guillermo le ofreció primero matrimonio a Kate y su hermano le cedió la joya para que se la entregara a su prometida.

