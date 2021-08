La aprobación total de la FDA de la vacuna Pfizer/ BioNTech contra el Covid-19 es “inminente”, según informó un alto funcionario federal este viernes.

El alto funcionario le dio la primicia a CNN este viernes. Sin embargo, no mencionó una fecha específica.

Una persona familiarizada con el plan le dijo a CNN que se espera la decisión a principios de la próxima semana, y un funcionario de la administración de Joe Biden dijo que la aprobación de la vacuna de dos dosis “podría ser anunciada el lunes”, reportó CNNEspanol.

We are proud to help bring our #COVID19 vaccine to some of the most vulnerable among us; the emergency use authorization of a booster dose for certain immunocompromised individuals will help increase protection for this population. https://t.co/pYWVthy9NF

— AlbertBourla (@AlbertBourla) August 13, 2021