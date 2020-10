Este lunes llegó a Orlando la compañera de fórmula de Joe Biden, Kamala Harris, para promover el voto por la campaña de Biden-Harris en el primer día de votación anticipada en persona en Florida.

Durante su visita, Harris se mostró energizada al subirse a un escenario exterior en el que se le vio bailando y saludando a la multitud mientras tocaban sus bocinas en apoyo.

Durante su discurso habló sobre las acciones que ha tomado la administración del Presidente Trump para combatir la pandemia de COVID-19, asimismo instó a los ciudadanos a emitir su voto temprano.

Kamala Harris is dancing in the Florida rain. pic.twitter.com/z2lxKMJ89e

Harris canceló su viaje el jueves después de que su director de comunicaciones y un miembro de la tripulación de su viaje dieron positivo para el virus.

Sen. @KamalaHarris: "We are witnessing the greatest failure of any presidential administration in the history of America." pic.twitter.com/W3fF7b5rEn

