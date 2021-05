Tras el ataque al Oleoducto Colonial, los conductores han entrado en pánico y están dejando sin combustible a las gasolineras de la Costa Este de EEUU.

El oleoducto Colonial es una arteria crítica para la gasolina. Las compras de pánico amenazan con exacerbar el choque de suministros.

A partir de las 9 pm ET del martes, el 12,3% de las estaciones de servicio en Carolina del Norte y el 8,6% en Virginia no tenían gasolina, según las cifras de interrupción reportadas por GasBuddy.

Esta es una aplicación que rastrea los precios y la demanda de combustible. La cifra de Virginia aumentó desde el 7,7% a las 4p ET, mientras que Carolina del Norte subió desde el 8,5% anterior.

También se han registrado cortes crecientes en las gasolineras de Georgia (8,0%), Florida (3,0%) y Carolina del Sur (5,9%), según GasBuddy, que recoge los informes de los usuarios y comparte la información con el gobierno durante las emergencias.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, a CNN Business, dijo que las “compras de pánico” están “dejando secas a las estaciones de la región”.

Advirtió que el “comportamiento irracional” podría prolongar los problemas de suministro “durante semanas”.

El gobernador de Virginia, Ralph Northam, emitió una declaración de estado de emergencia el martes en la tarde “para preparar y coordinar nuestra respuesta” al cierre de Colonial Pipeline.

Northam dijo que si bien las reservas de gasolina en Virginia son “suficientes para hacer frente a las preocupaciones inmediatas de suministro, reconoció que un cierre prolongado del oleoducto causará “interrupciones de suministro de gasolina a varios minoristas.”

Por su parte, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, firmó una orden ejecutiva que suspende el impuesto estatal sobre la gasolina para ayudar a los conductores a hacer frente a los precios más altos causados por el corte del oleoducto Colonial.

La orden de Kemp también permite aumentar los límites de peso de los camiones que transportan combustible y prohíbe la subida de precios.

Mientras tanto, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, declaró el estado de emergencia el lunes en la noche, una medida que le permitió suspender temporalmente algunas regulaciones de combustible en un intento de garantizar un suministro adecuado.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también declaró el martes el estado de emergencia para el Estado del Sol, ya que la interrupción del suministro de combustible supone “una grave amenaza para el Estado de Florida y requiere que se tomen medidas inmediatas para proteger y facilitar el suministro continuo de dichos productos de combustible a este Estado”.

I have signed an emergency order to ensure all resources are available for Floridians and businesses to assist in mitigating problems with the gas supply resulting from the pipeline cyber attack. Please do not hoard gas in a panic. https://t.co/O8FBncgpeY

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 12, 2021