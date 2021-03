La modelo y actriz española Claudia Bouza es la imagen de Bikini.com.

Fue contratada por Elite Model Management en Estados Unidos y su carrera como modelo está en pleno auge.

Esta hermosa modelo ha logrado aparecer en revistas como Grazia, L’Officiel, Verve o Sensa, entre otras.

En esta entrevista conocerá un poco más de esta hermosa y talentosa mujer:

¿Cuál es tu nombre completo, edad y ubicación?

Mi nombre es Claudia Bouza tengo ahora 25 años y actualmente resido en Miami, Florida.

¿Qué le inspiró a unirse a la industria del modelaje?

Siempre me ha gustado la sensación de interactuar con la cámara, me parece muy interesante cómo el hecho de llevar diferentes looks puede hacerme sentir como personas diferentes, es casi como un trabajo de interpretación, si quieres encontrar el sentido de este trabajo tienes que entender lo que estás vendiendo.

¿Cómo entró en la industria del modelaje?

Fui a un Go & See (estudio de fotógrafos o casting) y pude fotografiarme con algunos de los profesionales del evento.

A partir de ahí me presenté a la que era entonces mi primera agencia. Estaba muy nerviosa y recuerdo que no le dije a nadie que iba a asistir, con 16 años y a las 7 de la mañana preparé una pequeña bolsa con ropa y me fui al local.

¿Qué retos ha tenido desde que se incorporó a la industria del modelaje?

Tenía miedo al rechazo, pero lo superé hace mucho tiempo y para mí eso es un reto, ser capaz de aceptar que el rechazo forma parte del proceso. Hay competencia en todas partes, pero no se trata de los demás, sino de ti y de tu objetivo. “Los perdedores se centran en los ganadores, los ganadores se centran en ganar”. Me gusta mucho esta cita.

-¿Cómo consiguió que un agente la representara como modelo?

Ya había presentado mis fotos a mi primera agencia, antes y después de construir mi cartera, las agencias se pusieron en contacto conmigo para trabajar. En la industria del modelaje tenemos lo que llamamos “agencia madre”, que es una agencia de colocación. Te contratan con agencias de otros países y te representan en todo el mundo.

Como modelo, ¿hay mucha presión para tener un aspecto determinado?

Como cualquier otra profesión que requiere tu atención y concentración a tiempo completo para tener éxito, el modelaje requiere no sobrepasar ciertas medidas y abrazar tus propios rasgos cuidando tu piel, tu cabello y tu dieta. La presión existe si quieres conseguir trabajo ya que hay otras chicas compitiendo contigo, así que si quieres ser la mejor sólo tienes que esforzarte por lucir y ser tu mejor yo.

–¿Sigues una dieta estricta y una rutina de ejercicios?

Sigo una rutina diaria de pesas y cardio de una hora y trato de comer lo más sano posible. Sin embargo, me encanta la comida italiana y, personalmente, no puedo dejar de comerla durante más de una semana, así que intento tener productos orgánicos de la mejor calidad.

¿Para quién has sido modelo?

OLAY, Alba Botanica, Hollister, Cosmopolitan, Grazia, ELLE, Lindsey Adler, ROCCA jewelry, Andrea Venturoli, Jordi Dalmau, Les Aimants Bridal, Ali Weiss, bikini.com, Randy Fenolli…

Cuéntanos la vez que tuviste que estar en el plató a -10 grados llevando un bikini

Eso ocurre más de lo que la gente cree… algo que la gente tampoco sabe realmente es que rodamos en verano durante el invierno y en invierno durante el verano. Una vez el equipo y yo nos reunimos en el centro de la ciudad en un día gélido- Nuestro punto de encuentro fue en el parque nevado de Columbus donde había un baño público y donde se suponía que me cambiaría de ropa…

Ser modelo no es tan glamuroso como parece. En otra ocasión, estuvimos rodando en un garaje de autos de lujo sin calefacción, ya que teníamos que utilizar una de sus limusinas para la mayoría de las fotos…. Lo que no sabía es lo de los ”looks con el pelo mojado”, no sólo me estuve congelando durante 2 horas en una silla en un garaje helado mientras la maquilladora hacía su increíble trabajo, sino que además alguien me rociaba el pelo con agua cada 10 minutos….. Por supuesto, después me enfermé.

¿Qué es lo más largo que has esperado para un casting?

Unas 3 horas. Normalmente, los castings para anuncios de televisión duran mucho más.

¿Planeas seguir en la industria del modelaje o hay otra carrera que esperas seguir en el futuro?

Siempre pienso seguir en la industria del modelaje, ya sea modelando o dirigiendo sesiones fotográficas, me encanta ser la mente de un editorial, por ejemplo, ya que implica mucha creatividad y visión.

Sin embargo, mi trayectoria profesional se amplió hacia la industria de la actuación hace unos 3 años. Asistí a The Lee Strasberg Theatre and Film Institute en 2018 y completé un programa de conservatorio de dos años. Me enamoré del Teatro y representé obras todas las semanas desde Edward Allan Baker hasta Tennessee Williams. Espero seguir con la televisión y el cine también. La actuación es mi pasión.

¿Qué es lo más difícil de ser modelo?

Diría que perder mucho tiempo entre platós, castings y transportes… Intento mantenerme ocupada en todo momento e invertir ese tiempo en otra cosa, me encanta la multitarea.

¿Cómo han reaccionado tus amigos y tu familia ante tu carrera de modelo?

Increíble… Todos me apoyan y se alegran por mí, es muy importante para mí oírles hablar de cuando había empezado porque han visto la evolución en mi carrera desde mis inicios. Y se nota que están muy emocionados por mí.

¿Ha tenido que aprender a peinarse y maquillarse usted misma?

No he tenido que aprender, pero lo he hecho. Me encanta maquillar y peinar, y la mayor parte del tiempo cuando estoy en el plató preparándome con la MUA.