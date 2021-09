El director general de la Organización Mundial de Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró este miércoles que no es necesario que las personas que ya están completamente vacunadas contra el covid-19 reciban una dosis de refuerzo.

Durante una conferencia de prensa, el director general de la OMS consideró que las vacunas destinadas como refuerzo podrían ser enviadas a los países pobres donde sólo se ha podido inmunizar una pequeña parte de la población.

Tedros Adhanom Ghebreyesus is calling on rich countries with large supplies of coronavirus vaccines to refrain from offering booster shots.https://t.co/TMKYBUy7Fv — CBS 42 (@CBS_42) September 8, 2021

“No me quedaré callado cuando las empresas y los países que controlan el suministro mundial de vacunas piensan que los pobres del mundo deben contentarse con los restos”, señaló.

La OMS quiso decretar una moratoria sobre las dosis de refuerzo hasta finales de septiembre, pero, países con grandes recursos hicieron caso omiso al llamado y por el contrario comenzaron con una campaña para promocionar los beneficios de la dosis de refuerzo.

90% of high-income countries have reached the 10% #COVID19 vaccination target; 70%+ have reached the 40% target. Not 1 low-income country has reached either target. This is why I call for a booster moratorium extension until the end of 2021.https://t.co/DGXyAJvD5i #VaccinEquity pic.twitter.com/fU8jejdR0K — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 8, 2021

Tedros solicitó que la moratoria continúe hasta finales de 2021 para que todos los países del mundo puedan vacunar al menos a 40% de su población.

“Los objetivos mundiales de la OMS son ayudar a cada país a vacunar al menos 10% de su población de aquí a fines de mes. Al menos 40% de aquí a fines del año y 70% de la población de aquí a mediados del año próximo”, indicó.

Lamentó que los países ricos solo han dado 15% del las mil millones de dosis prometidas.