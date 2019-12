Las 10 Mejores Fiestas de Fin de Año 2020 en Miami

De alguna manera vivimos para ver el giro de una nueva década. Un logro monumental como éste merece ser celebrado, así que ninguna excusa justificará que nos quedemos en casa esta Noche vieja. Miami ha tenido altos y bajos históricos durante la década de 2010, lo cual debe ser conmemorado con una fiesta característicamente excesiva.

Por Redacción Miami Diario

Ya sea que usted esté tratando de pasar hasta el 2 de enero en uno de los innumerables clubes de Miami o buscando asistir a un evento temprano al aire libre en el que se pueda pasar la noche a las 12:30 a.m. Empiece a planear su beso de medianoche y prepárese, porque dará la bienvenida a los rugientes años 2020 en Miami.

Solomun y Jamie Jones en el Club Space: Si lo piensas bien, Space es el lugar perfecto para llamar en el nuevo año: Bailar durante horas y horas es una excelente forma de hacer ejercicio y es una gran manera de cumplir con tu resolución de hacer una dieta y un ejercicio adecuados. La banda sonora de la noche será cortesía de los mundialmente famosos DJ Jamie Jones y Solomun. Advertencia: Ambos son conocidos por sus sets maratónicos, así que asegúrate de llevar unas cómodas zapatillas y un efectivo par de tapones para los oídos. 11 p.m. martes 31 de diciembre, en Space, 34 NE 11th St., Miami; 786-357-6456; clubspace.com. Los boletos cuestan entre $90 y $135.

Snoop Dogg en el E11even: No hay mucho que decir sobre Snoop Dogg que no se haya dicho ya. Ha estado entreteniendo al mundo desde el lanzamiento de su álbum debut, Doggystyle de 1993, y no muestra signos de desaceleración en 2020. Snoop engalanará el E11 incluso con un show en vivo en la víspera de Año Nuevo, y sin duda realizará un clásico certificado o dos. Espere entremeses y un brindis con champán (¿por qué no ginebra?) a medianoche. 9 p.m. el martes 31 de diciembre, en E11even, 29 NE 11th St., Miami; 305- 829-2911; 11miami.com. Los boletos cuestan $250.

Los golpes en Hyde Beach ¿Quieres divertirte como un VIP pero evitando la música tecno? The Knocks te tiene cubierto. El dúo electrónico ofrecerá un sonido más suave y tropical en Hyde Beach en la madrugada del 31 de diciembre. The Knocks vieron el éxito a mediados de los años 2010 con el lanzamiento de temas como «Classic», con Powers, y «Kiss the Sky», una colaboración con Wyclef Jean. La combinación del sonido nu-disco de la pareja y la vista de la playa será la quintaesencia de la forma de tocar en Miami en el nuevo año. También habrá artistas interactivos, juegos, invitados especiales y un bar abierto de 9 a medianoche. 9 p.m. el martes 31 de diciembre, en Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami; 305-455-2990; sbe.com. Los boletos cuestan entre $275 y $350.

NYE Powder Disco en el Anderson: A la luz de toda la diversión que rodea a la impugnación, y con una elección presidencial a la vuelta de la esquina, bien podría estallar en una fiebre de discoteca edificante antes de que el cinismo del mundo real lo atrape una vez más. El Anderson será el anfitrión de una divertida fiesta discográfica de bajo mantenimiento durante toda la noche. Entre los DJs se encuentran Mark Brickman, Arremer Jack y Dago, que harán todo lo posible para transformar el Anderson en Studio 54. Usa zapatos de plataforma y otros atuendos que recuerdan a los años 70, y ponte en marcha. 9 p.m. Martes 31 de diciembre, en el Anderson, 709 NE 79th St., Miami; 305-757-3368; theandersonmiami.com. La admisión general es gratuita con la confirmación de asistencia. Las opciones VIP cuestan entre $175 y $299.

Treehouse Local NYE Party: Treehouse está organizando una fiesta que no te obligará a romper la banca. El club de South Beach será el anfitrión de una alineación local con una cobertura asequible y ofrecerá entrada gratuita antes de la 1 a.m. Treehouse está siguiendo los pasos de su fiesta de NYE del año pasado al ofrecer una alternativa a los grandes nombres y a las grandes multitudes de turistas omnipresentes en Miami. La lista de la noche incluye a Fiin, Daniela Macia, Burn1 y muchos otros DJs. A medianoche se servirá un brindis con champán de cortesía. 11 p.m. el martes 31 de diciembre, en Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach; 786-318-1908; treehousemiami.com. La entrada es gratis hasta la medianoche con RSVP y $20

El amor de abajo en Las Rosas. Las Rosas se esfuerza todo el año, y eso no cambiará para el Año Nuevo. El querido bar Allapattah comenzará la nueva década con una exhibición épica que seguramente satisfará a los asiduos de las fiestas y a los intrusos. Se servirán empanadas gratis por cortesía del patrocinador del evento, Milly’s Empanada Factory, y, sí, habrá un brindis con champán de cortesía a medianoche. Manuvers, Pazmal y Telescope Thieves se encargarán de las cubiertas y de la banda sonora para dar la bienvenida a los juerguistas al nuevo e inexplorado territorio de 2020. 10 p.m. Martes 31 de diciembre, en Las Rosas, 2898 NW Seventh Ave, Miami; 786-780-2700.

Los Jonas Brothers en Fontainebleau: A los Jonas Brothers les encanta el sur de Florida: Comenzaron su gira de regreso en Miami el pasado mes de agosto, jugaron en el Sunrise Arena en noviembre, y están listos para jugar el Y100 Jingle Ball en el BB&T Center este domingo. Los tres hermanos no se alejarán de estos lugares por mucho tiempo: Está previsto que cierren el año en el Fontainebleau Miami Beach. El evento será el raro Magic City NYE que es genial para toda la familia, así como para el público de 21 años en adelante que espera enfurecerse y hacer ventas forzadas con las celebridades de las boutiques. Fontainebleau ofrece una experiencia familiar que incluye una cena buffet, un bar abierto (para padres extremadamente cansados), televisores de pantalla grande y una fiesta para ver el evento separada de los asistentes mayores de 21 años. Un concierto lleno de adultos ebrios y adolescentes con un gran sentido del humor – ¿qué puede salir mal? 9 p.m. el martes 31 de diciembre, en Fontainebleau Miami Beach, 4441 Collins Ave., Miami; 305-674-4680; fontainebleau.com. Los boletos cuestan entre $299 y $349.

Todo el día sueño en el 2020 en un hotel: Después de una exitosa edición de Art Basel en Island Gardens, All Day I Dream está de vuelta y listo para cerrar el año en Miami. Dependiendo de lo que esté tratando de obtener de su experiencia de Año Nuevo, los ligeros y aéreos sonidos de la discográfica electrónica podrían ser la manera perfecta de terminar la década: los ritmos no son ni muy lentos ni muy rápidos, y las etéreas melodías por las que se conoce la impronta no le harán vomitar en un baño antes de que el reloj marque la medianoche. En el cartel figuran Sébastien Léger y Lee Burridge, el fundador de All Day I Dream. Parece que Miami ocupa un lugar especial en el corazón de la fiesta itinerante, y quiere pasar sus últimos momentos de la década en la Ciudad Mágica. 8 p.m. el martes 31 de diciembre en 1 Hotel, 2341 Collins Ave., Miami Beach; 305-604-1000; 1hotels.com. Los boletos cuestan entre $150 y $225.

Pitbull en Bayfront Park: Algunos de sus amigos de otros estados se abastecerán de champaña y langosta para prepararse para la víspera de Año Nuevo; en Miami, usted se abastecerá de croquetas y tomará un rápido cafecito antes de ir a ver al embajador global de la ciudad, Pitbull. Los asistentes que deseen ver al Sr. 305 en persona en el Bayfront Park Amphitheater pueden esperar una producción épica acompañada de algunos de los mayores éxitos de la década de 2010. Es más, habrá un despliegue de fuegos artificiales para que todo el centro de Miami lo disfrute. El domingo 31 de diciembre, en Bayfront Park, 301 Biscayne Blvd., Miami; 305-358-7550; bayfrontparkmiami.com. La entrada general es gratuita. Los boletos VIP cuestan entre $295 y $495.

Age of Aquarius en el Hotel Kimpton Epic: Si quieres despedirte del 2019 de una manera decadente, pon tu vista en el Hotel Kimpton Epic en el centro de Miami. Tendrá acceso a la terraza de la piscina del piso 16, que ofrece una vista impresionante del río Miami y del paisaje urbano circundante. Además de ofrecer envidiables operaciones fotográficas, el Area 31 -el bar dentro del Epic- ofrecerá un buffet de mariscos de alta calidad y un salón de cócteles de primera categoría. El aire fresco y el brillante cielo nocturno harán que nunca más quiera entrar en un club lleno de gente. La música estará a cargo de Kristian Caro, y los patrocinadores incluyen a Ketel One y Don Julio. 8:30 p.m. Martes, 31 de diciembre, en el Kimpton Epic Hotel, 270 Biscayne Blvd. Way, Miami; 305-424-5234; epichotel.com; area31restaurant.com. Los boletos cuestan entre $50 y $3.200.

Fuente: Miami New Times

