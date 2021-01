A dos días de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, crece la expectativa en torno a las medidas que su gobierno pondrá en marcha durante los primeros 100 días. , reportó infobae

Lo cierto es que en este lapso de tiempo el público, la prensa y hasta la oposición se muestran expectantes ante el desempeño de la nueva administración.

Este período de poco más de tres meses es conocido como la “luna de miel”

Pero en esta ocasión, el mandatario recién electo tendrá que enfrentar serias dificultades, como la pandemia del coronavirus y un agresivo plan de vacunación.

También hay otros tópicos como inmigración, economía y justicia racial para los que también se esperan acciones inmediatas, algunas de las cuales han sido anticipadas por miembros del futuro gobierno.

Respuesta al coronavirus

El plan para mitigar el impacto de la pandemia tiene dos grandes aristas: una económica y otra sanitaria. La primera se traduce en un ambicioso paquete de 1,9 billones de dólares (trillones, en inglés), el cual incluye 20 mil millones de dólares para acelerar y facilitar la vacunación masiva desde el gobierno federal (considerando que los distintos estados llevan a cabo sus propios planes de vacunación, más allá de recibir los inoculantes por parte del gobierno federal).

El plan contempla la entrega de cheques de estímulo de 1400 dólares para la mayor parte de las familias del país -los que se sumarían a los de 600 ya otorgados a través del último paquete aprobado por el Congreso a finales del año pasado- y un aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora.

La iniciativa también incluye un apartado dedicado a las escuelas. El objetivo del nuevo gobierno es que en todo el país haya clases presenciales y para ello destinaría 130 mil millones de dólares para asegurar que maestros y alumnos puedan realizarse testeos periódicos de COVID-19.

Una de las propuestas Biden es pedirle a la población que utilice máscaras durante los primeros 100 días de su gobierno. Si bien legalmente no puede exigirlo en todo el país, se hará una campaña de concientización al respecto. También ha anunciado su objetivo de lograr que para esa simbólica fecha límite, 100 millones de estadounidenses hayan sido inoculados contra el COVID-19. Economía Además de la inyección de efectivo en la economía con los cheques de estímulo y la propuesta de aumento del salario mínimo -cuyos detractores dicen generará más desempleo al poner un costo extra sobre los pequeños negocios- el cambio más grande llegaría a través del sistema impositivo.

Otra de las promesas del mandatario es aumentar el impuesto a las ganancias corporativas del 21 al 28 por ciento. Durante la campaña también prometió una reforma completa al sistema impositivo, pero aclaró que nadie que gane menos de 400 mil dólares al año deberá pagar más. Los republicanos manifestaron su escepticismo al respecto.

Inmigración Biden ha prometido cambiar varias de las políticas migratorias de la administración Trump desde el día uno, indicando que el primer día de su administración firmaría una orden ejecutiva para crear un departamento dedicado exclusivamente a reunir a los niños que fueron separados de sus familias en la frontera. Las prohibiciones de viaje desde varios países de mayoría musulmana y un plan de regularización migratoria con camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados podrían estar entre sus prioridades, según indican las promesas de campaña. Varias organizaciones, sobre todo latinas, han puesto mucha presión sobre Biden para que reforme el sistema migratorio, recordándole las promesas incumplidas por las administración Obama –que tuvo un récord histórico de deportaciones.

No obstante, el tema más apremiante que tendrá que enfrentar es el relacionado con la enorme caravana de migrantes que ha partido desde Honduras con dirección al país norteamericano. Biden prometió cambiar la ley de asilo, para que los migrantes puedan pedirlo en territorio estadounidense y no tengan que hacerlo en sus países de origen o en un tercer país (tal como lo exigió la administración Trump).

Pero eso no implica que el cambio llegue el primer día. De hecho, funcionarios de la administración entrante anticiparon que no podrán implementar los cambios desde el primer día.”La situación en la frontera no va a cambiar de un día para el otro”, dijo un futuro alto funcionario a la cadena NBC. No obstante, no aclaró si los solicitantes podrán entrar al país y si serán detenidos mientras esperan para tener una audiencia en la que se definirá su futuro.