Desde el momento en que se supo que el Inter Miami sería una franquicia de la MLS, uno de sus propietarios David Beckham prometió un fichaje bomba, una estrella del fútbol mundial: Hoy lo cumplen tras hacer oficial la llegada del delantero argentino Gonzalo Higuaín.

El ex Juventus se encontraba desde hace unos días en la “ciudad del sol” finiquitando aspectos de su contrato pero lo que había empezado como un rumor de hace semanas hoy es una realidad: el delantero forma parte de filas interistas.

“Nos complace cerrar un trato con Gonzalo y sumar a un goleador experimentado y exitoso, que se ha destacado en los mejores equipos y ligas del mundo”, dijo Paul McDonough, COO y Director Deportivo del Inter Miami CF. “Nuestro grupo de propietarios siempre ha dicho que nuestro objetivo es no solo traer jugadores de élite al Inter Miami, sino también buenas personas que comparten nuestra ambición y aspiración de hacer historia en el fútbol norteamericano, y estamos seguros de haberlo encontrado en Gonzalo. ”

Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq

Without further ado…

“Quiero agradecer al Inter Miami el esfuerzo que ha hecho para ficharme. Creo que será una hermosa experiencia en mi vida. Es lo que estaba buscando: una nueva experiencia, una nueva liga y una hermosa ciudad. Estoy muy feliz de estar aquí y que sea oficial ”, dijo Higuaín al departamento de prensa del Inter. “Mi objetivo es intentar transmitir toda la experiencia que adquirí en Europa y ayudar a que el equipo crezca”.

“Me siento bien, me siento completo como jugador. Estoy motivado para probar una nueva liga y ayudar al equipo a crecer. De manera individual, mi objetivo es demostrar que puedo contribuir y seguir jugando un gran fútbol aquí, y espero poder lograrlo porque tengo todas las herramientas necesarias para tener éxito. El Inter Miami es un equipo en construcción pero ya hay una buena base para alcanzar metas importantes ”, agregó.

El delantero se incorpora al Inter Miami tras acumular una trayectoria de éxitos tanto a nivel de clubes como internacional. Ha ganado numerosos títulos, incluidos sus tres títulos de LaLiga y tres de la Serie A, así como una Copa del Rey, dos Supercopa de España, tres Coppa Italia, una Supercoppa Italiana y una UEFA Europa League.

Our No. 9. Our third DP.

Record-breaking goalscorer @G_Higuain joins #InterMiamiCF.https://t.co/wlDWS9T249

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 18, 2020