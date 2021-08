La FDA regula las vacunas. Las vacunas se someten a una rigurosa revisión de los datos de laboratorio, clínicos y de fabricación para garantizar la seguridad, la eficacia y la calidad de estos productos.

Las vacunas aprobadas para su comercialización también pueden tener que someterse a estudios adicionales para evaluar más a fondo la vacuna y, a menudo, para abordar cuestiones específicas sobre la seguridad, la eficacia o los posibles efectos secundarios de la vacuna, reportó FDA.

