El titular de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, dijo que están estudiando la posibilidad de tratar COVID-19 por vía oral.

Precisó que los indicadores iniciales son prometedores. “Y si las cosas van bien, podríamos solicitar la aprobación antes del fin de este año”, reportó Infobae.

Así lo dijo Bourla en una reciente cena que tuvo en compañía del presidente estadounidense Joe Biden.

El mandatario estadounidense le detalló durante su gira en el Reino Unido cómo será la distribución de las 500 millones de vacunas que donará EEUU a 92 naciones pobres y de medianos ingresos.

El director ejecutivo de la compañía que confecciona los inoculantes indicó que “hemos creado un proceso para desarrollar, en 100 días, una vacuna nueva si fuera necesario. Dios no lo quiera”.

En este sentido, a fines de marzo Pfizer dio inicio a un ensayo clínico para analizar la efectividad de un fármaco oral contra el coronavirus.

Se trata de un medicamento que apuntaría a tratar a los pacientes recién infectados y funcionaría también como fármaco preventivo para los casos de “contactos estrechos”, es decir aquellas personas expuestas a un caso positivo.

El gigante farmacéutico explicó que su fármaco, llamado PF-07321332, ha demostrado en estudios in vitro ser un “potente inhibidor de proteasas con actividad antiviral contra el SARS-CoV-2” y otros coronavirus, lo que sugiere su “potencial” para el tratamiento del Covid-19 y otras “amenazas”.

Every man, woman and child on the planet – regardless of financial condition, race, religion or geography – deserves access to lifesaving #COVID19 vaccines, and the world is looking to @G7 leaders to shoulder the responsibility to help vaccinate people in ALL countries. pic.twitter.com/UI1dpBYDqt

— AlbertBourla (@AlbertBourla) June 11, 2021