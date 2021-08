Estudios recientes han planteado que el uso de los teléfonos celulares favorece la depresión, la ansiedad y el aislamiento social en los adolescentes.

No obstante, no se ha confirmado la relación causal de esas correlaciones, y todavía muchos investigadores reconocen no saber cómo afectará al desarrollo cerebral y al comportamiento.

Lo que sí es cierto es que los smartphone son muy útiles pero no debemos usarlos demasiado tiempo, sobre todo a la hora de ir a dormir.

La adicción no| es el único peligro que corres por el sobreuso de tu móvil, ya que la luz de la pantalla provoca efectos negativos tanto en tu cerebro como en el resto de tu cuerpo, reportó Vix.

Las pantallas de los smartphone utilizan un nivel de luminosidad bastante alto, no por nada las podemos ver sin problemas cuando está completamente oscuro.

Esa luz, llamada “luz azul”, es incluso más fuerte que la del sol (lumínicamente hablando) y por ende provoca efectos extraños sobre el cerebro, confundiéndolo.

El cerebro humano se guía por la luz para determinar qué hora es y cómo actuar según esta, y si estás utilizando tu móvil en la noche va a pensar que es de día y por ende no va a liberar melatonina, la hormona responsable del buen dormir.

El tener un descanso de mala calidad influye directamente en tu rendimiento al día siguiente, impidiendo que te concentres bien e incluso dañando tu memoria.

A largo plazo, una persona que no descansa como se debe por una mala calidad de sueño al tener el ritmo del cuerpo alterado, tiene un cerebro en donde se acumularon toxinas las cuales se supone son eliminadas en las fases más profundas del dormir.

Mal dormir, problemas de concentración, depresión, etc. La luz de los móviles tiene un efecto demostrado sobre nuestro cerebro, pero el resto del cuerpo también sufre sus consecuencias.

Hace poco, científicos dieron a conocer casos de la llamada ceguera del smartphone, una pérdida de la visión en un solo ojo y que está relacionada a la forma en que sujetamos el móvil al estar acostados de noche, lo que provoca que uno los ojos reciba un tipo de luz diferente al otro.

La ceguera del smartphone se revierte en uno o dos días, pero la luz del móvil puede provocar efectos a largo plazo sobre tu vista incluyendo la aparición de cataratas y daños en la retina aunque todavía no hay pruebas concluyentes al respecto.

¿La luz del smartphone causa cáncer? No directamente, pero investigaciones vinculan el mal dormir con el desarrollo de cánceres como el de próstata y mama, por lo que el daño sería indirecto pero igualmente peligroso.

Conscientes del problemas, empresas como Apple han dotado a sus smartphones de un modo nocturno en el que a partir de cierta hora baja la luminosidad de la pantalla y en vez de luz azul esta emite luz más cálida y menos distractora para el cerebro, el cual no se despista y puede así realizar las tareas necesarias para asegurar un buen descanso.

Sabemos que utilizar computadoras, smartphones o tablets antes de dormir es dañino, pero igual las llevamos con nosotros a la cama.

Los expertos saben que es casi imposible cambiar las costumbres de la gente, pero si reducir los efectos dañinos que los dispositivos electrónicos tienen sobre el sueño y por ello piden a los fabricantes realizar cambios en sus gadgets.

No son pocos los estudios científicos que hablan de cómo el uso de gadgets perjudican la calidad de nuestro sueño, así que ahora los especialistas buscan que sean lo menos dañinos posibles ya que es muy difícil que la gente deje tan mala costumbre.

Paul Gringras un investigador del King’s College London realizó un estudio junto a su equipo buscando una forma de disminuir los efectos negativos de usar el smartphone antes de dormir y sus hallazgos son bastante interesantes.

Gringas y su equipo afirman que son las emisiones de luz de los smartphone y tablets los culpables de que el cuerpo no logre distinguir entre el día y la noche, por lo que no libera la hormona necesaria para conciliar el sueño y dormir bien. Para evitarlo proponen a los fabricantes realizar ligeros cambios y que lograrían hacer una diferencia importante.

Los expertos concluyeron que es la llamada luz azul la que más confunde al cuerpo y le hace creer que es de día y tristemente es esa el tipo de iluminación que utiliza la mayoría de los gadgets.

Los investigadores realizaron pruebas con voluntarios que utilizaron gafas especiales que bloqueaban la luz azul y los resultados fueron positivos en cuanto a la respuesta del cuerpo y en segunda instancia probaron con una aplicación que ajustaba las paletas de colores que se muestran en pantalla, lo que también mostró buenos resultados.

Usar grandes gafas o distorsionar los colores no es una solución que vaya a ser popular, por eso piden a los fabricantes realizar modificaciones para que los gadgets emitan un tipo diferente de luz una vez que se acerca la hora de ir a la cama en lo que sería un «modo nocturno».

Este modo nocturno no le quitaría funciones a los smartphone o tablets, simplemente los harían menos luminosos prefiriendo las luces amarillas y rojas que no tienen tanta influencia sobre como el cuerpo percibe el cambio entre día y noche.

Una solución que si bien no sería 100 % efectiva si ayudaría a al menos mejorar la calidad de sueño de las personas que no quieren o pueden despegarse de sus dispositivos electrónicos a la hora de ir a dormir.