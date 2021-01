Raphael Warnock ganó una contienda al Senado muy disputada en Georgia sobre la republicana Kelly Loeffler, mientras que el demócrata Jon Ossoff mantuvo una estrecha ventaja sobre David Perdue en la otra contienda.

A las 2:06 am ET, los e-minis de Dow subían 89 puntos, o un 0,29%. En general, se espera que los componentes del Dow de primera línea se beneficien de un repunte de la actividad económica, reportó Reuters.

Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Alphabet Inc, empresa matriz de Google, y Facebook Inc cayeron entre un 2,2% y un 3,2% en las primeras operaciones previas a la comercialización.