Durante los tiempos de crisis, el arte de dar se ejemplifica en las personas que se esfuerzan por servir a la comunidad: los voluntarios. Aunque donar tiempo durante una pandemia tiene desafíos, también define quiénes somos.

Cada año, las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) reconocen a los voluntarios escolares que han hecho todo lo posible para ofrecer su tiempo y talento a nuestras escuelas. ¡Los nominados de este año no dejaron que COVID-19 se interpusiera en su camino! Durante la pandemia, se adecuaron y se orientaron siguiendo las pautas de seguridad de los CDC para continuar sirviendo a nuestros estudiantes y escuelas. Muchos se ofrecieron como voluntarios durante más de 150 horas durante el año escolar para brindar apoyo en actividades que incluyeron la tutoría virtual a los estudiantes, la coordinación de eventos para la recaudación de fondos y actividades motivadoras del personal; además, realizaron tutorías a los estudiantes a través de las artes y tuvieron una presencia positiva relevante en la escuela para apoyar a los maestros, estudiantes y padres.

Nicole Torres es la ganadora en la categoría de Estudiante Voluntaria Escolar Sobresaliente. Estudiante de la School for Advanced Studies – Wolfson Campus, ella identificó la necesidad de un mecanismo de tutoría entre iguales durante la pandemia de COVID-19. La plataforma de tutoría entre iguales que creó, “Learn to Express”, fomenta la expresión, promueve la construcción de relaciones y es una herramienta para fomentar la creatividad de los estudiantes. Como resultado, los estudiantes voluntarios han acumulado colectivamente más de 2,400 horas de apoyo entre iguales y, lo más importante, es que han adquirido un reconocimiento más profundo por la enseñanza y el aprendizaje.

Como presidenta de la Asociación de Padres de Alumnos (PTA) en Ruth K. Broad / Bay Harbor K-8 Center, Sol Colom es la ganadora del premio al Voluntario Escolar Destacado en la categoría de adultos. Ella es la fuerza detrás de muchos programas de aulas y proyectos de embellecimiento escolar. También administró la tienda de uniformes y suministros de la escuela; coordinó actividades de recaudación de fondos para la compra de dispositivos y equipos deportivos. En total, dedicó más de 300 horas de servicio voluntario. La cálida personalidad y la ética de trabajo de la Sra. Colom motivaron a otros padres a participar como voluntarios.

Mercy Collazo es una proveedora para todos en G. Holmes Braddock Senior High y es la ganadora al Voluntario Escolar Sobresaliente en la categoría de la tercera edad. Aportando más de 125 horas de servicio voluntario, trabaja diligentemente para hacer que Braddock SHS sea la piedra angular de su comunidad. Ella nunca dice que no cuando está en la posibilidad de ayudar. Una gran oyente y consejera, apoya las necesidades académicas de todos los estudiantes de Braddock SHS.

