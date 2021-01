El senador republicano de la Florida, Marco Rubio, dijo que guarda las esperanzas de que el gobierno de Trump conceda una Salida Obligatoria Diferida (DED, por siglas en inglés), una medida contra deportación de venezolanos.

«Aún tengo la esperanza de que, como sugerí hace más de un año y nuevamente hace tres meses, el Presidente otorgará la Salida Obligatoria Diferida (DED) a los ciudadanos venezolanos elegibles que actualmente residen en los EEUU», dijo en post de Twitter.

Still hopeful that as I suggested over a year ago & again three months ago, the President will grant Deferred Enforced Departure (DED) to eligible Venezuelan nationals currently residing in the U.S. https://t.co/kYk5imZNYU

— Marco Rubio (@marcorubio) January 17, 2021