Investigador de EE.UU atrapado en cueva de Turquía desata gran despliegue de rescate

Un investigador norteamericano se encuentra atrapado a 3.675 pies de profundidad en una cueva en Turquía. Se trata del experimentado espeleólogo Mark Dickey, de 40 años de edad, quien se encontraba junto a un grupo de exploradores en el lugar.

El profesional se enfermó repentinamente durante una expedición con un puñado de personas, incluidos otros tres estadounidenses. Sufrió una hemorragia estomacal, en la cueva de Morca en las Montañas Tauro del sur de Turquía, dijo la Asociación Europea de Rescatistas de Cuevas.

Si bien los rescatistas, incluido un médico húngaro, han llegado y tratado a Dickey, podrían pasar días y posiblemente semanas antes de que puedan sacarlo. La cueva es demasiado estrecha en algunos lugares para que pase una camilla.

En un mensaje de video desde el interior de la cueva y puesto a disposición el jueves por la dirección de comunicaciones de Turquía, Dickey agradeció a la comunidad de espeleólogos y al gobierno turco por sus esfuerzos.

Trapped caver Mark Dickey says how special it is to be taken care of, 3,000 feet underground pic.twitter.com/7ToU5zaCtR

— Reuters (@Reuters) September 8, 2023