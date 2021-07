De acuerdo con un informe periodístico, Massachusetts registró 79 casos de COVID-19 y una nueva muerte por el virus.

Al menos 79 personas han muerto con COVID-19 en Massachusetts a pesar de estar totalmente vacunadas, según un informe periodístico.

La variante Delta, la más contagiosa, sigue propagándose, reportó NbcBoston.

CDC issues new awards for innovative research into the use of #genomic #sequencing to investigate the evolution and spread of the SARS-CoV-2 virus in communities and populations. https://t.co/bCUzi7zEgm @CDC_AMD #SPHERES #COVID19 pic.twitter.com/KVu2ZtG0Qo — CDC (@CDCgov) July 13, 2021

Los denominados casos avanzados -en los que personas totalmente vacunadas dan positivo por el coronavirus- han sido hasta ahora poco frecuentes, pero se han registrado.

Hasta el 19 de junio, se habían notificado al Departamento de Salud Pública del estado un total de 3.907 casos de avance, según informó el martes el Boston Herald. De ellos, 71 personas murieron y 268 fueron hospitalizadas.

Hasta el sábado, The Boston Globe informó que había4.450 casos confirmados. De ese cifra se registraron 79 muertes y 303 hospitalizaciones.

“De acuerdo con la información que se maneja las tres vacunas disponibles en EE.UU. protegen de la enfermedad y evitan la muerte de los pacientes. Así que son altamente efectivas contra las variantes conocidas de COVID-19. La mejor manera de protegerse a sí mismo y a sus seres queridos es vacunándose”, dijo el DPH en un comunicado al Globe, al tiempo que añadió que “esperamos tener algunos casos de ruptura de la vacuna.”

#COVID19 cases are going up in over half of U.S. states and territories. The 7-day average of daily new cases is 24,141, up 65.9% from the week before. Get vaccinated as soon as you can to protect yourself & your community. More: https://t.co/gp6X4zTnBT. pic.twitter.com/flpHQbfQOC — CDC (@CDCgov) July 14, 2021

Las autoridades sanitarias de Massachusetts informaron el martes de que un total de 4.278.111 residentes del Estado de la Bahía se han vacunado completamente.

En todo el país, más de 4.100 personas totalmente vacunadas fueron hospitalizadas o murieron con el coronavirus hasta el 25 de junio, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Hasta la fecha, 159,7 millones de personas en EE.UU. están completamente vacunadas, según datos de los CDC.

Cases related to Delta and other variants are rising in the U.S. CDC and its partners analyze #COVID19 testing specimens to better understand different variants. For more information: https://t.co/7RpVL9ics0. pic.twitter.com/nBJkSpRaBh — CDC (@CDCgov) July 14, 2021

Las vacunas son muy eficaces, pero no bloquean todas las infecciones, y las tasas de eficacia disminuyen ligeramente en el caso de variantes como la alfa y la delta.

Sin embargo, no está claro si los casos de avance notificados fueron causados por las variantes.

Los CDC dejaron de contabilizar los casos de infección en mayo. En su lugar, las autoridades sanitarias federales sólo hacen un seguimiento de los pacientes vacunados que acaban en el hospital o de los que mueren a causa del COVID-19.