Mira la insólita imagen de una foca que se volvió viral por su aspecto casi humano (Foto)

Una foca fue capturada por una cámara mirando hacia arriba, y la imagen creó una insólita ilusión óptica que se volvió viral en las redes sociales.

Redacción MiamiDiario

Usualmente los videos y fotografías de animales se vuelven virales en cuestión de horas, algunas por su ternura, otras por ser graciosas, todas porque el principal protagonista es un representante de la fauna del planeta.

En esta ocasión le todo el turno a una foca, la cual fue fotografiada en una peculiar pose que causó una ilusión óptica ya que la asemeja a un ser humano, destacó chispa.tv.

En realidad la foto se tomó de espalda a la foca. El hocico apunta hacia arriba y sus ojos hacia atrás.

Al parecer muy pocas personas pueden reconocer la verdadera cabeza de la foca, porque la ilusión óptica crea una imagen muy distinta, la hace parecer casi humana.

Un pliegue en la cabeza del mamífero parece ser una boca fruncida y los vellos de la nariz asemejan a un corte de cabello parado, hay que acotar que la imagen fue retocada digitalmente para hacerla más divertida.

El cibernauta que publicó la imagen en la red social Twitter fue David East, quien agregó en su post: “Obsesionado con esta imagen de una foca mirando hacia arriba”.

obsessed with this picture of a seal looking up pic.twitter.com/nv7AdLWuil — David East (@davideastUK) January 11, 2020

La imagen fue publicada el pasado 11 de enero y ya va alcanzar los 500.000 ‘Me gusta’, y tiene más de 107 mil retuits.

Por supuesto que los memes de la foca no se hicieron esperar.

como este usuario que publicó: »

“Think I saw you at the show last night, to afraid to say hey.” pic.twitter.com/Rdogjpb5kW — DJ part-time custody🌹 (@tony_bottini) January 12, 2020

O este otro internauta que escribió, «Estaba molesto al saber que había sido alterado digitalmente».

Was upset to learn it had been digitally altered pic.twitter.com/THEnCHJFa1 — ham saladyce (@SirSandGoblin) January 11, 2020

Otro usuario de Twiter la comparó con un extraterrestre, «Pensé que iba a parecer lindo cerrar, pero oh Dios, es un alien».

I THOUGHT IT WAS GONNA LOOK CUTE UP CLOSE BUT OH GOD IT’S AN ALIEN pic.twitter.com/ief3uXJEeC — Femke Lippens 🍋 (@Callme_Fem) January 12, 2020

Tom Guffey tuitio: «Si pero esta foto es real ¿verdad?».

yeah but this photo is real right?? pic.twitter.com/gXVOt0JWJC — Tom Guffey (@tomguff) January 12, 2020

También le puede interesar:

Científicos estadounidenses crean robots vivos a base de células animales

«Consejo de Ministras» no es gramaticalmente aceptable aclaró la RAE

NikkieTutorials, la famosa bloguera de belleza, confesó que es una mujer transgénero (video)