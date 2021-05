A un día de celebrarse el Miss Universo 2021, la representante de Uruguay hizo una revelación que impactó a muchos.

Lola De los Santos, Miss Uruguay, habló en una entrevista concedida a la cadena Telemundo, sobre sus preferencias sexuales.

La joven de 23 años que representa a Uruguay se identificó como bisexual.

Ante la revelación, Miss Uruguay indicó que su preferencia debe ser vista como normal y no algo extraordinario.

“Ser bisexual, no es alguien heterosexual experimentado y que quiere llamar la atención, o alguien homosexual que no acepta lo que siente. Nadie tiene el poder de decidir lo que una persona debe sentir… ¡Sean felices!”, expresó Lola De los Santos .

Uruguay's Lola de los Santos has delivered, yet, an another powerful message in the competition, advocating for LGBTQ rights as she showcases her national costume. Gay rights in Uruguay are among the most liberal in both South America and the entire world.#MissUniverse pic.twitter.com/A3IBvUluva

— Archive (@ArchiveInt) May 14, 2021