Las diferentes opiniones sobre esta marca y una serie de demandas a las que tuvimos acceso motivaron esta investigación realizada por Miami Diario.

Por Adriel Reyes/ MiamiDiario

Miami es una ciudad cosmopolita, llena de oportunidades para crecer pero también para ser estafado. Por ese motivo y tras varias peticiones de nuestros lectores, compartimos una serie de entrevistas realizadas en lugares diferentes de nuestra ciudad sobre esta marca de belleza.

Benigna Rosales es una cubana representante de Monat. Ella ha desarrollado su equipo de ventas con 7 amigas y conocidas y considera que ahora “está levantando su negocio” porque a ella es a quien “mejor le va” aunque todavia no suple los ingresos que necesita. Anteriormente trabajaba en una cafeteria pero ahora prefiere esta vida como “empresaria independiente”.

Por otro lado, Belinda Martinez, se salió del negocio de Monat luego de tres meses de “invertir su propio dinero y no ver resultados”. Según ella en los negocios multinivel siempre ganan los de arriba y en vez de los productos, lo más importante es enrolar “nuevos vendedores”.

Martinez relata que “la fantasia que te venden basados en sus números nada tienen que ver con la realidad”, por eso no recomienda a nadie esa “aventura”.

Miami Diario conversó con Helena Anderson, consejera laboral en una agencia de empleo del sur de Florida: “Cuando alguien viene buscando empleo no los enviamos a Monat o a ninguna otra empresa multinivel. Preferimos que las personas puedan anticipar cuánto van a ganar para que así puedan pagar sus cuentas y alimentar a sus familias. Este tipo de emprendimientos suele ser un sueño para pocos y una pesadilla para muchos”.

Precio y calidad

Haynielis Garcia, cubana residente de Kendall, asegura que “son buenísimos los productos de Monat para la cara. Que le han asentado muchísimo”, sin embargo los del cabello han sido “una total pérdida de dinero”. Ni a ella ni a su suegra le han asentado.

La peluquera de Haynielis, Monica Estrada, atiende muchos clientes y al principio de salir los productos de Monat al mercado los compró “porque pensaba que eran buenos”. Hoy ya no piensa así luego de ver los resultados en los cabellos de sus clientes, en especial dos de ellas quienes sufren de alopesías consecuencia de los productos de Monat.

Según un reporte publicado por el MLM News Report (https://www.mlmnewsreport.com/monat-lawsuits/) solamente en 2018 se entablaron varias demandas millonarias contra Monat. Una de ellas la realizó Vickie Harrington, exdistribuidora de Monat cuando se le cayó todo su cabello y publicó en su perfil de Facebook una imagen de la Mona Lisa sin pelos advirtiendo sobre el peligro de utilizar estos productos.

Otra demanda recogida en el reporte anterior fue la de Trisha Whitemire y Emily Yanes de Flores por un monto de $5.000.000 debido a que en su sitio web Monat presumía de que sus productos podían regenerar el cabello y utilizaban elementos naturales. La demanda alegaba que Monat mintió sobre los verdaderos componentes de sus productos y no alertó a los clientes de los efectos adversos.

Los hombres no se quedaron fuera de esta encuesta realizada por Miami Diario. José Iznaga es cocinero de un restaurante en Coral Gables y para él “es igual Monat que Amway. No me gusta eso porque le meten ideas a las mujeres en la cabeza de que se van a hacer millonarias y nada más alejado de la verdad”.

A diferencia de Iznaga, Marco Antonio Consuegra de Kendall valora mucho el cambio positivo que ha dado su esposa y cree que comprar los productos de Monat “es una buena inversión en la belleza de su esposa”.

En estos momentos Monat tiene mas de 16 mil seguidores en LinkedIn y 1354 comentarios en Google con una puntuación de 4.8 estrellas.

¿Cuál es tu opinion de Monat? Compártela en nuestras redes…

También le puede interesar