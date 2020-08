Un querido entrenador, profesor y director atlético del instituto J.P. Taravella murió el jueves debido a complicaciones de COVID-19. Tenía 46 años, según difundió local10

El viernes, amigos, profesores y especialmente sus estudiantes recordaron a Jason Stein como alguien con un gran corazón. Lo consideraban un mentor, un entrenador y un profesor.

Además de ser el director atlético, Stein se desempeñaba como profesor de educación física y necesidades especiales.

“Siempre le dije que era como mi hermano del alma, mi hermano de otra madre”, dijo Brent Maffett, el entrenador de baloncesto de la escuela, que conocía a Stein desde hace 12 años.

Maffett, de 48 años, describió a Stein como alguien que se preocupaba por la gente y los niños. Los estudiantes se interesaban por él debido a su personalidad y carácter, dijo.

La directora de la escuela, Mary DeArmas, twiteó un mensaje el jueves en la mañana anunciando su fallecimiento e invitó a todos los que quisieran participar en una reunión de Zoom el jueves por la tarde a unirse para recordarlo. Terminó con el hashtag #SteinForeverinOurHearts.

JPT Trojan Family our Beloved, Coach Stein, has passed away today due to complications from COVID. If you would like to join us for a few minutes to pray or just be together please visit our website at 8:30pm and click on the ZOOM link. #SteinForeverInOurhearts

