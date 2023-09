Mujer desnuda se lanzó a Bahía de Biscayne con su sobrino secuestrado en brazos

La policía de Miami tuvo que responder a una peligrosa escena la mañana del jueves 7 de septiembre. Una mujer fue vista actuando de manera errática, mientras destruía un reflector de luz en Brickell Park. Sin embargo, la situación se tornó peligrosa cuando la sospechosa notó a los agentes cerca del lugar.

El capitán de la policía, Freddy Cruz, informó que tras recibir reportes de una persona causando daños, los oficiales llegaron a 609 Brickell Ave., cerca de las 8:30 a.m. Una vez en el lugar, vieron a dos mujeres y un niño pequeño. Además, notaron que había al menos 14 reflectores dañados, por lo que procedieron a acercarse a la sospechosa.

Al momento de la llegada de los agentes, la mujer identificada como Natalia Marina de 27 años, estaba junto a su hermana y su pequeño sobrino, en Bay Walk cerca de Key Point Academy Brickell. Para escapar de una posible detención, la mujer y sus acompañantes saltaron por el malecón, directo a la Bahía de Biscayne.

No conforme con ello, la sospechosa tomó al niño de tres años de edad, se zambulló en la bahía y nadó con el pequeño hasta Brickell Key, poniendo la vida de ambos en peligro.

485 Brickell Ave (rear of Icon)⁰⁰Units were Dispatched as to a female and a juvenile child in the bay. ⁰⁰Officers recovered both parties off the shore of Brickell Key Island. Parties transported to JMH for treatment.@MiamiPD @CommSabinaCovo @BHAMiami @SabinaCovo

