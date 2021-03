El zoo de Miami anunció el nacimiento de un nuevo ejemplar, reportó miami.cbslocal

Zoo Miami detalló que el 5 de enero nació una tigresa de Sumatra. Sus padres sondos tigres de Sumatra, Berani y Leeloo, que residen en el zoo.

Este es el segundo cachorro para Leeloo y el Zoo Miami cree que fue el único tigre de Sumatra nacido en Estados Unidos desde 2019.

El zoológico dijo que Leeloo es una madre particularmente nerviosa y protectora, por lo que se tomaron precauciones adicionales para aislarla a ella y a su cachorro para reducir el estrés externo.

#ZooMiami is excited to officially announce the birth of a critically endangered #SumatranTiger! Mother and cub continue to do well & there is no date for the pair to go on public display just yet. Welcome to the family! Photos by @RonMagill pic.twitter.com/Hb4Q6Td5IR

— Zoo Miami (@zoomiami) March 17, 2021