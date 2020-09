Una serie de imágenes enviadas por instrumentos de observación instalados en satélites y naves espaciales dan cuenta de la magnitud de los incendios declarados en California (Estados Unidos), que afectaron buena parte de la franja occidental de Norteamérica.

Las fotografías y mapas, difundidos por la NASA, son aprovechados por las brigadas de extinción para tratar de localizar mejor las áreas afectadas y organizar adecuadamente sus operativos.

La tarea de registro de incendios activos y sus columnas de humo desde el espacio fue llevada a cabo por el Programa de Desastres de Ciencias Aplicadas, dependiente de la División de Ciencias de la Tierra de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio.

Para el 10 de septiembre, la nube de humo había viajado más de 1,300 millas. Las millas cuadradas de humo en la imagen de abajo suman 963,269. Esa estimación se ha calculado utilizando la herramienta de medición dentro de la aplicación NASA Worldview.

On Sept. 8, 2020, the #GOESWest 🛰️ focused in on the #OregonFires and #CaliforniaFires. We can not only see all the smoke they produce, but by combining Fire Temperature RGB with this GeoColor imagery, we can see the reddish glow of the hot spots where they originate. pic.twitter.com/RIBB5gOELf

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 9, 2020