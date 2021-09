Finalmente Warner Bros publicó este jueves el tan esperado primer tráiler oficial de The Matrix Resurrections. La cuarta entrega de la mítica saga de ciencia ficción regresa casi dos décadas después, y ha causado sensación entre sus fanáticos pese a que se sabe muy poco sobre su argumento.

Keanu Reeves, quien luce un look que evoca al también característico personaje de John Wick, repite en su papel de Neo. Junto a él, regresará Carrie-Anne Moss como Trinity, además de Jada Pinkett Smith, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff y Priyanka Chopra Jonas. Una versión joven de Morpheo será interpretada por Yahya Abdul-Mateen II.

The Matrix Resurrections narrará la historia sobre lo ocurrido en el que parece ser un futuro en el que Neo y Trinity sobrevivieron a los eventos de la trilogía original.

The Matrix Resurrections in theaters and on HBO Max December 22 #TheMatrixMovie pic.twitter.com/USY3CKSgXq

— The Matrix Resurrections (@TheMatrixMovie) September 9, 2021