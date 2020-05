¿Nevadas en el Este? ¿Calor sofocante en el Oeste? ¿en Mayo? ¡Pues si!

Como si este 2020 no hubiese llegado cargado de hechos noticiosos e insólitos, los meteorólogos pronostican que este fin de semana caerá nieve (si, como acaba de leer, nevadas en mayo), en el noreste y calor sofocante en el oeste de los Estados Unidos.

Durante el fin de semana del Día de las Madres una fuerte corriente de aire más frío que está presionando hacia el Medio Oeste y el este, hará caer un poco de nieve en el interior del noreste de Estados Unidos en mayo, reporta el Servicio Nacional de Meteorología (NWS). Esta corriente podría romper docenas de registros de temperatura.

The potential for heavy snow over portions of the higher terrain of northern New England Friday into Saturday is increasing. May daily snowfall records may be shattered, with several inches of snow possible. Residents of northern New England should monitor the latest forecast. pic.twitter.com/EUjTF6FxcW

— NWS WPC (@NWSWPC) May 7, 2020