Un trágico accidente ocurrió el domingo en Homestead, en el cual resultó muerto un niño de 13 años de edad .

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 pm en el complejo de apartamentos Monterey Pointe, en 1400 East Mowry Drive.

La policía de Homestead indicó que el niño murió, al instante que fue atropellado. A pesar que los cuerpos de seguridad llegaron en pocos minutos de haber ocurrido el siniestro.

A three-year-old child died after being struck by a vehicle in a Homestead apartment complex parking lot Sunday night. https://t.co/VeslASxqGL

— CBS4 Miami (@CBSMiami) April 12, 2021