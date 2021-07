A través de Twitter, el comandante de la Policía de Miami, Albert Guerra, agradeció el apoyo de distintas organizaciones privadas a los jóvenes de Florida en tiempos de pandemia.

Guerra publicó que “la pandemia de Covid-19 ha elevado la depresión y el estrés psicológico de nuestros jóvenes. Es genial ver tanto apoyo de organizaciones privadas como MiamiHEAT, Florida Blue, Arsht Center y Mindful Kids Miami”, reportó Twitter.

The Covid pandemic has elevated depression & psychological stress on our youth. It's great to see so much support & outreach from private organizations such as @MiamiHEAT @FLBlue @ArshtCenter @MindfulKidsMIA helping educators & mentors combat this issue. pic.twitter.com/NS4UFMXnEV

— Major A. Guerra (@AlbertGuerraMPD) July 19, 2021