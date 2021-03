Un pasajero que se encontraba en un avión con dirección a Denver y que se negaba a ponerse la mascarilla facial fue acusado por confrontar a la tripulación en un momento de emergencia y orinar en su asiento.

Así lo revelan los documentos de la corte, reportó laopinion

El incidente, reportado este viernes por el canal 9 de NBC en Denver, ocurrió el 9 de marzo en un accidentado vuelo de Alaska Airlines procedente de Seattle y el FBI arrestó al individuo identificado como Landon Grier.

El acusado tiene 24 años.

De acuerdo con el reporte, la asistente de vuelo le indicó numerosas veces al pasajero que debía ponerse la mascarilla facial, pero él se levantó, se sacó el pene y empezó a orina

NEW: Landon Grier, 24, of Cañon City is accused of not wearing a mask and then peeing in his seat while on a flight from Seattle to Denver. On top of that, the flight experienced a mechanical issue, prompting an emergency landing. He faces a federal charge. #9NEWS pic.twitter.com/PKvI3BVz1W — Jeremy Jojola (@jeremyjojola) March 12, 2021

El incidente, según el reporte de un agente del FBI, puso en peligro la seguridad de todos en el vuelo porque ocurrió simultáneamente con un problema mecánico de la nave.

La aeronave tuvo que aterrizar de emergencia en Denver.

Hace algunas semanas, un vuelo de United Airlines sufrió la quemadura de un motor tras despegar de Denver, logrando aterrizar de regreso de manera dramática.

“El disturbio del pasajero ocurrió durante un ambiente de intensa actividad mientras descendían sobre las montañas en condiciones de turbulencia”, indicó el reporte federal.

Agrega el reporte que “el disturbio causó que la tripulación tuviera que desviar su atención de los preparativos para el aterrizaje de emergencia”

Alaska Airlines condenó la conducta del hombre y subrayó que incidentes similares no serán tolerados.

Grier tiene un historial de múltiples arrestos. Ahora encara hasta 20 años en prisión.