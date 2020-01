Pence le asegura a Guaidó: Eres el único presidente legítimo de Venezuela

Durante una conversación telefónica con Juan Guaidó, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, lo felicitó por su reciente reelección como presidente encargado de Venezuela, según difundió elnacional

Es de hacer notar que los políticos conversaron durante 10 minutos y Pence lo felicitó por su reciente reelección como presidente encargado de Venezuela. Según una fuente cercana, Pence le indicó que era el único presidente legítimo de Venezuela.

Spoke today with @jguaido and congratulated him on his re-election as Interim President of Venezuela. Told him estamos con ustedes and we will stand with you and the people of Venezuela until your #libertad is restored!

