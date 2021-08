Ante la difícil situación que se está viviendo en Afganistán, el gobierno de Estados Unidos decidió trasladar a su personal de la embajada al aeropuerto de Kabul y así asegurarse que estén a salvo.

El presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonó este domingo el país, mientras los talibanes entraban finalmente en Kabul para evitar, dijeron, robos ante la huida de las fuerzas de seguridad.

“Para evitar actos de saqueo en Kabul y que los oportunistas no hagan daño a la gente, el Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) ordenó a sus fuerzas entrar en las áreas de Kabul de donde salió el enemigo”, aseguraron los talibanes en un comunicado que recoge la agencia EFE.

Estados Unidos está trasladando al aeropuerto de Kabul a todo el personal de su embajada en la capital afgana tras la llegada a la ciudad de los talibanes, dijo este domingo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Very productive conversation with Canadian Foreign Minister @MarcGarneau about our efforts to reach a diplomatic solution in Afghanistan. I am grateful for Canada’s shared commitment to bring vulnerable Afghans to safety.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 15, 2021