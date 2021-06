Este martes, varios senadores republicanos y demócratas presentaron una legislación bipartidista ante el Senado para renombrar la calle de la Embajada de Cuba en Washington D.C. como “Oswaldo Payá Way”, con lo que pretenden rendir homenaje a la memoria del líder disidente.

La legislación, presentada por los senadores Ben Cardin (Demócrata por Maryland), Ted Cruz (Republicano por Texas), Dick Durbin (Demócrata por Illinoins) y Marco Rubio y Rick Scott (Republicanos por Florida), también condena las violaciones de los derechos humanos en la Isla.

“Hoy tuve el honor de reunirme nuevamente con la hija de Oswaldo Payá, Rosa María Payá, quien continúa el legado de su padre, denunciando los males del comunismo y luchando por el pueblo de Cuba. Como disidente, Oswaldo Payá luchó valientemente por la libertad y la democracia, ante las brutales violaciones de derechos humanos del régimen de Castro”, declaró el senador Cruz durante la presentación del proyecto de resolución.

“El régimen busca desesperadamente que el mundo se olvide de Oswaldo Payá. Por eso me enorgullece presentar este proyecto de ley bipartidista otra vez, para renombrar la calle frente a la Embajada Cubana con el nombre de Payá, y así enviar al régimen cubano el claro mensaje de que apoyamos a los luchadores por la libertad, que trabajan por la liberación del pueblo de Cuba y contra la despiadada opresión”, agregó.

De acuerdo con un comunicado de Cuba Decide, la plataforma de cambio coordinada por Rosa María Payá, el senador Cruz ya había presentado dicha resolución en julio de 2020.

Sen. Rubio joined @SenTedCruz, @SenatorDurbin, @SenatorCardin, & @SenRickScott in reintroducing a bipartisan bill to rename the street outside of the Cuban Embassy in #WashingtonDC as “Oswaldo Payá Way.” https://t.co/kcGdsGv2bZ

— Senator Rubio Press (@SenRubioPress) June 15, 2021